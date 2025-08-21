El Parlamento navarro reclama a la Audiencia Nacional informes del 'caso Koldo' para su comisión de investigación

Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia Nacional, donde se investiga una de las ramas del 'caso Koldo'. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento navarro ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado 'caso Koldo' que le facilite antes del 15 de septiembre una batería de informes para su comisión de investigación sobre "las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este, en el periodo comprendido en las cuatro últimas legislaturas parlamentarias".

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, firmado el pasado 7 de agosto por el presidente del Parlamento de Navarra Unai Hualde y remitido al magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional.

En concreto, Hualde solicita al instructor copia de un atestado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó a la causa en febrero de 2024, así como otro informe de la unidad especializada del pasado octubre.

Además, pide una copia de la declaración del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que tuvo lugar el pasado noviembre en la sede de la Audiencia Nacional, antes de que se acordara su salida de prisión.

Por último, reclama también una copia del escrito que presentó el propio De Aldama a la causa "sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios".

Hualde incide en que "la información referida deberá ser remitida al Parlamento de Navarra antes del día 15 de septiembre de 2025 en formato digital".