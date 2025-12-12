Los partidos de Sumar piden a PSOE contundencia ante el acoso y corrupción y proclaman: "Necesitamos un nuevo Ejecutivo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustind- Alberto Ortega - Europa Press

Los partidos de Sumar han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "nuevo Ejecutivo" que reimpulse ya las medidas sociales de la legislatura y "contundencia" al PSOE para "erradicar la lacra de la corrupción y los casos de acoso sexual de sus filas".

Así lo ha trasladado el socio minoritario del Ejecutivo tras una reunión ordinaria, celebrada en formato telemático, entre los partidos que dirigen ministerios (Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid) para analizar la situación política y su preocupación tras las informaciones que se están conociendo en las últimas horas.

Todo ello después de que este viernes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. También se ha arrestado en estos días al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli.

En un comunicado, la coalición Sumar ha refrendado las declaraciones en 'La Sexta' de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que exigió al presidente una reacción inmediata y una reformulación profunda del Gobierno y de sus objetivos, dado que "no se podía continuar así".

URGEN AL PSOE: "NECESITAMOS RESPUESTAS"

Sumar ha advertido que esta grave situación "necesita respuestas" y, por ello, emplaza al PSOE a tomar acciones "con contundencia y urgencia para erradicar la lacra de la corrupción y los casos de acoso sexual de sus filas". Una vez las acometa, Sumar ha subrayado que valorarán si son o no adecuadas.

"Necesitamos un nuevo Ejecutivo que aborde el impulso de medidas sociales de la legislatura ya. La gente en la calle lo necesita y quieren ver que este gobierno de coalición progresista merece la pena", han enfatizado los partidos de Sumar.

QUIEREN UNA REUNIÓN CON SU SOCIO AL "MÁS ALTO NIVEL"

A su vez, fuentes presentes en la reunión han indicado a Europa Press que una de las decisiones es exigir a la dirección del PSOE una reunión de urgencia y al "más alto nivel" con las formaciones del espacio, para alcanzar compromisos concretos en materia de regeneración y en materia social, en especial en las parcelas de vivienda, sanidad prestaciones sociales para los sectores vulnerables.

Todo ello en línea con las iniciativas ya lanzadas por los ministerios de Sumar relativas a la ampliación de permisos, subida del salario mínimo o la prestación universal por hijo.

Durante la reunión, las formaciones han abogado también acotar las prioridades de sus demandas planteadas al PSOE y dejar patente qué ocurrirá en caso si no se atienden o se incumplen por parte del ala socialista.

REFORZAR EL ESPACIO ANTE EL CICLO ELECTORAL AUTONÓMICO

También han diagnosticado que la derecha, y en especial el PP, tiene un plan "escalonado" de comicios autonómicos en autonomías como Extremadura, Aragón, Castilla y Andalucía, para forzar una "campaña permanente" y el objetivo de infligir el "máximo desgaste" posible al PSOE. Ante ello, los partidos de Sumar quieren conjurarse para reforzar el espacio político de la izquierda alternativa con vistas a estas citas electorales.

Previamente a este encuentro, Díaz ha demandado también al presidente que comparezca para dar explicaciones sobre las informaciones de presuntas irregularidades que salpican al entorno del PSOE y una auditoría inmediata de la gestión en la SEPI, aparte de dar un giro de gestión y un cambio "de arriba a abajo" en la "formalidad" del Gobierno, deslizando así la posibilidad de una remodelación del Ejecutivo.

En dicho encuentro, según fuentes consultadas por Europa Press, IU ha trasladado también que deben acometerse cambios profundos en el Ejecutivo y la exigencia al PSOE de que investigue de forma proactiva hasta donde llegan los casos de presunta corrupción y machismo en sus filas, como expuso públicamente su portavoz parlamentario Enrique Santiago.