Los partidos de Sumar se reúnen para analizar la situación por los casos de corrupción y machismo que salpican al PSOE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustind - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar que forman parte del Ejecutivo han mantenido este viernes una reunión ordinaria para analizar la situación política, que coincide con la crisis de la causa por presuntas irregularidaes en contrataciones públicas que salpica al entorno del PSOE y los casos de presunto acoso sexual en las filas socialistas.

Según han indicado fuentes del socio minoritario de la coalición, se ha tratado de un encuentro de forma telemática que ya estaba agendado desde principios de semana entre Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y Comunes, que son las formaciones que ostentan los ministerios. La finalidad es coordinar la respuesta a dar en el conjunto del espacio ante la difícil coyuntura política tras las polémicas que rodean al PSOE.

Así, recalcan que este foro no tiene carácter extraordinario y se enmarcan en las reuniones periódicas, de carácter semanal, que mantienen las formaciones que tienen responsabilidades de Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha aludido a este encuentro durante una entrevista en 'La Sexta'. La semana que viene se extenderá este encuentro a todos los partidos que forman parte del grupo parlamentario plurinacional en el Congreso.

La también ministra de Trabajo ha reclamado al presidente, Pedro Sánchez, que acometa un "cambio profundo en el Gobierno" y que actúe ya con medidas anticorrupción, dado que el Ejecutivo "así no puede seguir".

En este sentido, ha llamado a poner fin a los casos de machismo, ha pedido que Sánchez comparezca para dar explicaciones sobre las informaciones de presuntas irregularidades que salpican al entonro del PSOE y una auditoría inmediata de la gestión en la SEPI, ante la detención de su expresidente Vicente Fernández.

Por su parte, las fuentes consultadas exponen que IU ha trasladado también que deben acometerse cambios profundos en el Ejecutivo y la exigencia al PSOE de que investigue de forma proactiva hasta donde llegan los casos de presunta corrupción y machismo en sus filas, como expuso públicamente su portavoz parlamentario Enrique Santiago.