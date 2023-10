Pascual Sala advierte que una amnistía para lograr los votos de una investidura sería inconstitucional y arbitraria

La exmagistrada Encarnación Roca asegura que llevaría la ley de amnistía al TC para determinar su constitucionalidad



MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Pascual Sala ha defendido este martes que una eventual ley de amnistía puede arrogarse a la "convivencia ciudadana", pero ha advertido de que sería inconstitucional y arbitrario si el motivo de dicha medida de gracia fuese "el tener los votos necesarios para poder ser investido presidente del Gobierno".

Así se ha pronunciado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), durante la segunda jornada que se celebra sobre "El desafío constitucional de la ley de amnistía", inaugurada por el decano del ICAM, Eugenio Ribón. Junto a Sala también ha participado la exvicepresidenta del TC Encarnación Roca y el catedrático y experto en Derecho Constitucional Enrique Gimbernat.

Sala, también expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), ya había defendido de forma pública que una ley de amnistía tiene cabida en la Constitución española porque ésta no lo prohíbe. En esta ocasión, ha reiterado su postura y ha explicado que ve constitucional la medida si es para "facilitar" la convivencia ciudadana dado que, según ha recordado, la propia Carta Magna recoge el deber de "garantizar" la "convivencia democrática dentro de la Constitución".

Sin embargo, ha advertido de que "si el motivo de la amnistía fuera, naturalmente, el tener los votos necesarios para poder ser investido presidente del Gobierno, eso sería arbitrario y sería inconstitucional".

El exmagistrado ha incidido en que aunque la Constitución fija que los indultos generales están prohibidos, indultos y amnistían son medidas de gracia diferentes, y que sobre esta última no hay una mención expresa en el Carta Magna.

"Se ha prohibido específicamente el indulto general en la Constitución y no así la amnistía, porque la amnistía yo creo que está sometida a la potestad que tiene el Legislativo, concretamente, las Cortes Generales como legítima representación de la soberanía nacional", ha apuntado para luego recalcar que él es "el primero" en defender el artículo 2, que fija que el Estado español es indisoluble.

En el marco de su intervención, el expresidente de la corte de garantías ha insistido en que si hay dudas sobre la constitucionalidad de la eventual ley de amnistía el Tribunal Constitucional es el órgano pertinente para disipar las dudas a través de una cuestión de inconstitucionalidad.

CONSECUENCIAS EN EUROPA

Encarnación Roca, por su parte, ha empezado su intervención advirtiendo que no va a pronunciarse sobre "la constitucionalidad de una ley que no existe". " Los juristas solo trabajamos sobre textos escritos. Por lo tanto, yo no sé qué decir sobre la amnistía", ha apuntado.

Así, ha insistido en que la amnistía "es una cuestión política que ha seguido una serie de pasos que no han sido programados, sino exigidos". Según ha señalado, dichos pasos incluyen el indulto y la derogación del delito de sedición.

En este sentido, ha asegurado que "la amnistía puede ser una consecuencia lógica de haber derogado el delito de sedición", pero ha recordado que aún queda un delito que no ha desaparecido, el de malversación, que podría tener consecuencias "comprometidas" de cara a Europa.

Cabe recordar que el comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, ha advertido ya públicamente de que "hay algunos límites" a una eventual ley de amnistía aunque su redacción sea "competencia nacional". En concreto, hacía referencia al impacto que la ley puede tener en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos. "Sabes que en Europa estamos muy involucrados en la lucha contra la corrupción", recalcó en declaraciones a la prensa a mediados de octubre en una visita a España.

Así las cosas, Roca ha asegurado que ante el escenario inédito de la que sería la primera ley de amnistía desde que se redactó la Constitución habría que acudir al máximo intérprete de la Carta Magna. "Me dirigiría al TC con una cuestión de inconstitucionalidad", ha dicho.

GIMBERNAT VE INCONSTITUCIONAL LA AMNISTÍA

En su turno de palabra, Gimbernat ha rebatido la mayoría de los argumentos que han trascendido en los últimos meses a favor de la amnistía. "Yo pienso que la amnistía es inconstitucional en el Derecho español", ha dicho.

Respecto al argumento de que ha habido varias sentencias del TC que se han pronunciado sobre amnistía anteriores, el catedrático ha precisado que "esto no es así". "Nunca se le ha planteado al TC una ley de amnistía postconstitucional", ha señalado.

Sobre el argumento esbozado por Sumar en su propuesta de que Alemania también contempla la amnistía, el catedrático ha insistido en que son casos distintos: "Aquí estamos interpretando la Constitución española, no la alemana".

Sobre este extremo, además, ha recordado que en "ninguna" de las constituciones a las que se están haciendo referencia hay una "prohibición de los indultos generales", como en el caso de España. Al margen, el catedrático se ha mostrado en contra del argumento de que con la amnistía se va a pacificar la situación en Cataluña.

EL LLAMADO DEL ICAM A LOS PARTIDOS

En el marco de su intervención, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha avisado de que el Colegio actuará "de forma inquebrantable" para defender los principios fundamentales para garantizar la integridad del sistema legal y político de la Unión Europea y sus estados miembros.

"Nos hemos obligado a no ser apáticos ni indiferentes", ha dicho el decano al explicar las razones por las que el Colegio madrileño ha llevado a cabo estas jornadas sobre la amnistía.

Asimismo, ha apelado a los partidos políticos a actuar con responsabilidad y sentido de Estado en la defensa de los valores constitucionales y democráticos. "En un momento donde las democracias a menudo enfrentan desafíos y amenazas es esencial que trabajemos activamente para propiciar que nuestros partidos políticos actúen como pilares de nuestras democracias", ha dicho para luego recordar que la defensa del Estado de derecho y la promoción de los principios democráticos es una "misión compartida del conjunto de los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto".