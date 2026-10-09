Patxi López cree que el PP pide imputar al PSOE y que no se vote por correo porque tiene "miedo" de perder el 29N

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, cree que el PP está "desesperado" y tiene "muchísimo miedo" de perder las elecciones generales del 29 de noviembre y por eso está pidiendo que la gente "no vote por correo" y reclamando la imputación del PSOE en el caso Leire Díez.

Así se ha pronunciado el dirigente socialista en unas declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, en las que ha censurado el, a su juicio, discurso "antidemocrático" con el que los 'populares' buscan "poner en cuestión" un sistema electoral que considera "el más garantista y uno de los más seguros y, posiblemente, más limpios del mundo".

"¿Pero qué están diciendo? ¿Que no vayan a votar todos los profesionales del sector de la salud que tendrán guardia ese día, que no vayan a votar los policías, los bomberos, todos aquellos que estén trabajando ese día? ¿Que no voten todos los españoles que están residiendo en el exterior?", se ha preguntado López.

Para el portavoz socialista esto demuestra que, después de pasarse años pidiendo la convocatoria de elecciones, ahora que los comicios tienen fecha los 'populares' "tienen muchísimo miedo a perderlas". Incluso ha dado por hecho que, efectivamente, "las van a perder".