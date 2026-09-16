Patxi López critica la paralización judicial del campamento de migrantes en Ceuta: "Nadie debería frenar las soluciones"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cargado contra la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la instalación de un campamento para inmigrantes en el puerto de Ceuta y considera que no se debería "frenar" esta solución a la actual crisis en la ciudad autónoma.

"Me parece que cuando estamos buscando soluciones, nadie debería frenar las soluciones", ha reprochado este miércoles en los pasillos del Congreso al finalizar la sesión plenaria después de que la AN ordenase al Gobierno que no ejecute de momento la resolución impulsada para instalar este campamento.

El Gobierno pretende alojar en esta instalación a un millar de migrantes de los que continúan en Ceuta un mes y medio después de la entrada masiva de unas 80.000 personas de manera irregular el pasado 30 de julio.

En una providencia dirigida la Ministerio de Transportes de Óscar Puente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia señala que no se puede ejecutar la resolución hasta que se resuelva la medida cautelar urgente pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que interpuso un recurso reclamando su "paralización inmediata".

El sindicato policial presentó un recurso contra la resolución de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de 1.000 personas al considerar que podía generar nuevos problemas de seguridad y propuso como alternativa la utilización de un "buque-hotel".

En la víspera, el ministro Puente defendió su decisión de instalar carpas en el puerto de Ceuta frente a las críticas del PP, que le reprochó que impusiese esta decisión a pesar de los "informes técnicos y jurídicos en contra", según dijo la senadora 'popular' Cristina Díaz en la sesión de control en la Cámara Alta.

En principio el gobierno ceutí se mostró a favor de instalar el campamento en el puerto, pero después lo rechazó tras conocer los informes desfavorables, según indicó la senadora durante el rifirrafe parlamenario con Puente.

El ministro negó que se tratase de una imposición sino de la "aplicación estricta de la ley" que le permite autorizar usos en los puertos que no hayan sido autorizados previamente por la autoridad portuaria. Defendió además que la instalación de carpas no supone una edificación y por tanto la ley lo permite.