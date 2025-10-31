Patxi López, cuestiona la actuación del PP: "España necesita un partido conservador serio y tenemos esta caricatura"

El portavoz del PSOE, Patxi López, durante un pleno del Congreso de los Diputados - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, considera que el interrogatorio al presidente Pedro Sánchez en el Senado ha puesto en evidencia la "decadencia absoluta" del PP, y ha dicho sentir "pena" porque "España necesita un partido conservador serio" y, en cambio, lo que hay es "esta caricatura".

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, el portavoz socialista ha situado al PP en "el insulto, la descalificación y la hipérbole", ya que "la realidad no les interesa, les interesa el ruido".

A su juicio, esa forma de actuar se ve los miércoles en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso, se repitió este jueves en la comparecencia de Sánchez en el Senado y se traduce en los mensajes del PP en redes sociales. Y ese "radicalismo", opina, lo que consigue es dar votos a Vox y a los antisistema.

Patxi López cree que en el PP deberían reflexionar sobre esta situación porque, según avisa, no es buena para España. "Este país necesita un partido conservador serio, pero tenemos esta caricatura --ha afirmado--. Alguien debería pensar en la derecha que por ahí no van a ninguna parte".