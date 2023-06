Patxi López culpa al PP del "retroceso brutal" del desembarco de Vox en cargos institucionales

Enrique Santiago, de IU, dice que "cada vez que abren la boca" los de Vox "rompen consensos básicos de la democracia"



MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz el PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este martes la "deriva de retroceso" del PP por permitir que Vox acceda a cargos institucionales situando en puestos como las presidencias de los parlamentos autonómicos a personas que cuestionan "a estas alturas" la existencia de la violencia de género o el cambio climático.

"Es un retroceso brutal", ha subrayado a preguntas de los periodistas en el Congreso tras sumarse al mensaje del Gobierno de que "en 20 días hemos retrocedido 20 años" por culpa de los pactos de PP y Vox tras las elecciones autonómicas y locales.

López ha señalado que estos acuerdos y la llegada de cargos de Vox a las instituciones "supone la eliminación de políticas que han hecho avanzar a este país en derechos y libertades, situándolo a la vanguardia de las políticas que se hacen en Europa y del mundo".

"Que el PP permita que estos perfiles estén al frente de instituciones, que esté en esta derivada de retroceso, me parece francamente preocupante para este país", ha enfatizado antes de reprochar al PP que en esta legislatura haya estado "en contra de todas y cada una" de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

"También de cumplir la Constitución, de reconocer la legitimidad del presidente y de este Gobierno hasta última hora, jugando más a ser un partido antisistema que un partido con sentido de Estado", ha añadido tras una pregunta sobre si comparte la opinión de Aitor Esteban (PNV) sobre la necesidad de llegar a un acuerdo mínimo entre PSOE y PP para preservar la institucionalidad. "Dos no se pelean si uno no quiere y dos no acuerdan si uno no quiere", ha dicho López.

MARLASKA: NI UN PASO ATRÁS SOBRE LGTBI

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que esta semana es importante para el colectivo LGTBI. "Ya vemos que todos los derechos que tanto cuesta alcanzar tratan de ponerlos en entredicho", ha señalado en los pasillos del Congreso.

"Lo que no saben es que este Gobierno, el Partido Socialista y el colectivo LGTBI, desde luego es mucho, mucho más fuerte que ellos", ha añadido Grande-Marlaska, antes de terciar: "Los que hemos tenido que estar años luchando por nuestros derechos desde luego no vamos a dar ningún paso atrás".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y cabeza de lista de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha comentado que los cargos de Vox con posiciones contrarias a la lucha contra la violencia de género o el cambio climático "no representan en absoluto a este país ni la voluntad mayoritaria".

"De hecho, cada vez que abren la boca rompen consensos básicos de la democracia, sin los cuales la democracia no podría funcionar", ha indicado antes de sostener que la sociedad "debe tomar nota de lo que significa mayorías de la derecha, del Partido Popular y de Vox, por la involución que ello significa y el riesgo para la democracia y valores fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".