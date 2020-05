Patxi López, elegido presidente la Comisión de la Reconstrucción tras el Covid-19

Llama a "abandonar rencillas" y tejer acuerdos y avisa de que la nueva comisión no será "una sesión de control" al Gobierno

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El socialista Patxi López ha sido elegido este jueves, en segunda votación, presidente de la nueva Comisión para la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis del coronavirus.

La candidatura del exlehendakari logró 165 votos del PSOE, Unidas Podemos y partidos pequeños como el PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y el PRC y se impuso a la de Ana Pastor, defendida por el PP, que sumó 91 votos y sólo atrajo a sus socios electorales de UPN y Foro Asturias .

Ciudadanos, ERC, Junts, Bildu y BNG optaron por votar en blanco, sumando 37 votos, mientras que Vox decidió no participar en la votación por discrepancias con el método empleado del voto a mano alzada.

PSOE Y PODEMOS SE ASEGURAN LA MAYORÍA EN LA MESA

En la sesión constitutiva, dirigida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y con casi pleno de diputados en la sala, se eligió al resto de miembros de la mesa de la comisión, con apoyos similares a los bloques de la votación de la Presidencia. Así, el comunista Enrique Santiago (Unidas Podemos) y el 'popular' Guillermo Mariscal serán vicepresidentes primero y segundo, mientras que la socialista Mari Luz Martinez Seijo y la diputada del PP Isabel Borrego, serán secretarias primera y segunda.

Es decir, los partidos del Gobierno de coalición se aseguran la mayoría en la Mesa de la nueva comisión, por tres a dos frente al PP, y el resto de grupos queda fuera.

Tras un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia del coronavirus, Patxi López ha dirigido unas palabras a los presentes animando a sumar voluntades y buscar acuerdos con "altura de miras y sentido de Estado", es decir "Política con mayúsculas". En este sentido, ha querido dejar claro que esta comisión "no es una sesión de control, ni de oposición al Gobierno, sino la manifestación del esfuerzo colectivo para buscar juntos una salida global al país"

"Una democracia pluralista necesita de discrepancias y disensos, pero hay situaciones graves como ésta en que se requiere altura de miras y sentido de Estado, aunar proyectos y sumar voluntades --ha expuesto--. Me gustaría pedirles que asumamos nuestra responsabilidad como una obligación personal y colectiva, que abandonemos rencillas partidarias, que no vengamos aquí a ganar o a perder, sino a sumar y a trabajar para entendernos. Los ciudadanos saben que si no lo hacemos así, su vida será peor. Por eso nos exigen que, por cuestiones partidarias inentendibles, ni se nos ocurra deslizarnos por la pendiente del desacuerdo".

A su juicio, la crisis sanitaria "es ya una crisis económica y social que se va a agravar" y que, si no se hace nada, tendrá "efectos devastadores". Por ello, ha llamado a "reforzar el estado de bienestar para garantizar la segundad vital" de las personas, poner todos los medios para recuperar empleo, "tejer la más tupida red de solidaridad para que nadie quede abandonado a su suerte" y llevar un mensaje unido ante Europa para que la UE se ponga a disposición del rescate de los ciudadanos.

DOS MESES PARA HACER PROPUESTAS

De hecho, según el diseño de comisión ideado por PSOE y Unidas Podemos, la nueva comisión centrará el debate en cuatro ejes: el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea El plan es que se puedan recibir las propuestas de los distintos grupos, celebrar debates y acordar conclusiones conjuntas sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social, como consecuencia de la crisis del COVID-19.

El PP, por su parte, quiere incluir un quinto punto relativo a las consecuencias de esta crisis en el régimen de libertades públicas de España, pues lo considera un tema "tema fundamental", y también reclamará que se pueda citar a comparecer, en sesiones abiertas, a todos los cargos públicos que han estado tomando decisiones importantes en estas semanas para fiscalizar la actuación del Gobierno.

La nueva comisión será la más grande del Congreso y en vez de los 37 escaños habituales tendrá 46 asientos para dar cabida a todos los partidos con representación en el Congreso, incluyendo todos los minoritarios que comparten el Grupo Mixto o el Grupo Plural. De esos 46 miembros, 13 serán del PSOE; 9 del PP; 5 de Vox; 4 de Unidas Podemos; 4 del Grupo Plural; 7 del Grupo Mixto; mientras que ERC, Ciuidadanos, el PNV y Bildu cuentan con un diputado cada uno. En todo caso en la toma de decisiones regirá el criterio del voto ponderado.

En principio, se establece un plazo de dos meses de trabajos, hasta finales de junio, aunque prorrogable si hay consenso, y todo concluirá con un dictamen que se elevará al Pleno del Congreso para su aprobación. Patxi López convocará una nueva reunión la próxima semana para aprobar el plan de trabajo.