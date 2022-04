El PDeCAT no rechazará el decreto anticrisis, pese al espionaje a indepedentistas: "No estamos en el no a todo"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha asegurado este jueves que su partido no rechazará el próximo jueves la convalidación del decreto con medidas económicas de choque para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, pese al espionaje a políticos independentistas a través del sistema Pegasus. "No estamos instalados en el no a todo", ha indicado.

Así lo ha dicho Bel en una rueda de prensa en el Congreso tras reunirse junto con representantes de ERC, Junts, EH Bildu y la CUP con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para coordinar sus actuaciones ante esta polémica.

LA RESPUESTA SERÁ GRADUAL

Bel ha dejado claro que, tras el estallido de este asunto "gravísimo", su relación con el Gobierno ya no será la misma, pero ha explicado que irán actuando de manera "gradual", en función de las decisiones y explicaciones que vaya dando el Ejecutivo sobre el presunto espionaje.

En este contexto, ha avanzado que el decreto de medidas anticrisis "no corre peligro" en lo que respecta a los cuatro votos del PDeCAT, pese a que, de momento consideran que las explicaciones del gobierno son "absolutamente insuficientes" e incluso algunas llegan a ser ofensivas.

El portavoz del PDeCAT no ha desvelado si su formación ha hablado ya de este asunto con el Gobierno o al menos con la parte minoritaria del mismo, habida cuenta de que Unidas Podemos apoya la apertura de una comisión de investigación en el Congreso.

"No se lo puedo contar, pero el Gobierno sabe que y va a saber qué van a hacer los cuatro diputados del PDeCAT directamente y de forma gradual", ha comentado, recalcando, que, aunque su relación no puede ser la misma que antes de Semana Santa, en este momento no están "instalados en el no a todo".

También la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha sido preguntada en otra rueda de prensa por su voto ante el decreto, y no lo ha mezclado con el espionaje, sino que se ha limitado a decir que aún no han tomado una decisión al respecto.