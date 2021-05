El PDeCAT pide retomar el diálogo sobre Cataluña, aunque duda de la "utilidad" del nuevo Govern

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha puesto en duda este martes la "utilidad" del nuevo bipartito de ERC y Junts, dada la experiencia del Ejecutivo anterior, pero, en cualquier caso, le ha pedido que se ponga a gobernar cuanto antes y que se retome la mesa de diálogo para la resolución del conflicto político antes del verano.

En declaraciones en la Cámara Baja, Bel ha dicho que la reedición del pacto entre las dos fuerzas independentistas es "mucho mejor" que la repetición electoral, si bien, ha criticado que ese acuerdo haya tardado tanto en llegar.

A su juicio, ERC y Junts siguen careciendo de un "proyecto común" y su "falta de lealtad mutua" puede dar lugar a un gobierno que no sea "útil" para los catalanes. En su opinión, el acuerdo responde más a un "reparto de cuotas de poder" que a un "proyecto común para las necesidades de Cataluña".

SIN NOVEDADES SOBRE LA INDEPENDENCIA

Tras destacar que Junts ha "asumido" el acuerdo que hace unas semanas firmaron ERC y la CUP, Bel ha apuntado que el pacto que han suscrito no incluye grandes novedades en el tema de la independencia. En este punto, ha aprovechado para criticar que no se cuente con el PDeCAT para formar parte del órgano que coordinará estos asuntos, pese a que los firmantes del pacto apelan al 52% de voto independentista en el que sí cuentan el de su formación.

Respecto a la mesa de diálogo con el Gobierno central, el portavoz del PDeCAT considera que "no se entendería" que, una vez se constituya el nuevo Govern, ésta no se reúna antes del verano. Además, aunque ha admitido que no sería la "solución óptima" porque ellos abogan por la amnistía, ha insistido en que la concesión de indultos a los condenados por el 'procés' contribuiría a "rebajar la tensión" en esta materia.