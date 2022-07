Pedro Sánchez envía a los vecinos evacuados por los incendios extremeños la "solidaridad" y "compromiso" del Gobierno

BADAJOZ, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha enviado a los vecinos evacuados con motivo de los incendios registrados estos días en Extremadura "toda la solidaridad" del Gobierno y su "compromiso".

"Sé que muchos están regresando a sus casas o al menos así ha sido anunciado por parte del presidente de la Junta", ha apuntado en referencia Sánchez al extremeño Guillermo Fernández Vara, al tiempo que ha hecho hincapié: "todos van a tener nuestra ayuda y nuestro apoyo y confiamos, en definitiva, en que los efectivos desplegados puedan sofocar cuanto antes las llamas".

En su intervención en un acto en la capital pacense con motivo del viaje inaugural de la primera fase de la Plataforma de Alta Velocidad Plasencia-Badajoz, entre las estaciones de Cáceres y Badajoz, Pedro Sánchez ha mostrado su "preocupación" por los incendios que están teniendo lugar en Extremadura y en otras partes del país, sobre lo cual ha recordado que en la mañana de este lunes ha tenido la oportunidad de visitar Casas de Miravete para hacer un seguimiento de los trabajos de extinción.

También de la situación en la que se encuentran muchos de los vecinos afectados de estos incendios que, por las condiciones climatológicas, se han propagado de forma "muy violenta" y de los que están, desde el Ejecutivo Central, "muy pendientes" y "muy volcados".

Para el presidente del Gobierno, son tiempos "de riesgos muy extremos" por las "altísimas" temperaturas que se están atravesando en todo el país, también en el conjunto de Europa, de manera que ha pedido a los vecinos que viven en zonas cercanas a los fuegos que extremen las precauciones, al tiempo que ha trasladado la solidaridad y condolencias por las dos personas fallecidas en la provincia zamorana. "Ante estas máximas temperaturas, la máxima precaución por parte de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas", ha dicho.

También se ha referido a este mismo asunto la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha querido empezar su intervención transmitiendo su "consternación" por los incendios que están afectando a muchos territorios del país, también en Extremadura, por lo que ha expresado ese "sentimiento de consternación", y también el agradecimiento a tantas personas que están participando en las labores de extinción y que están permitiendo que se controlen.

Afortunadamente, ha dicho, parece que los incendios están controlados, "al menos aquí en Extremadura", como también ha querido manifestar su solidaridad y afecto con los amigos y familiares de Daniel Muñoz, el brigadista fallecido este pasado domingo en la localidad de Losacio (Zamora).

También en la mañana de este lunes, ha recordado, se ha tenido noticia de un fallecido en la provincia de Zamora, ante lo cual ha lamentado estos hechos y ha agradecido a todas las personas que, en unas circunstancias "tan y tan complejas", están incluso "arriesgando su vida para, desde luego, salvar lo que es de todos, para ponernos a resguardo".

"Sobre transmitir, como decía esta misma mañana el presidente del Gobierno, que no van a estar solos y que vamos a estar a su lado", ha concluido.

Así lo han señalado el presidente del Gobierno y la ministra de Transportes en un acto en la estación de Badajoz, en el que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha querido recordar a todos los bomberos y bomberos forestales que durante estos días "han peleando como jabatos" en los incendios en la región en los que se registran altas temperaturas.

Finalmente, se ha referido a los bomberos urbanos, la BRIF del Ministerio de Transición Ecológica, la UME y los tres ejércitos españoles, así como a los voluntarios de Cruz Roja o de Protección Civil que "han dado un verdadero ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de constancia". "No sería de justicia si hoy yo no me acordara de ellos", ha ensalzado Vara.



686649.1.260.149.20220718192004