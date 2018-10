Pedro Sánchez viaja a Nueva York para mostrar su compromiso con el multilateralismo y exponer su visión de España

Actualizado 22/09/2018 14:14:06 CET

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este domingo un viaje a Montreal y a la sede de la ONU en Nueva York para expresar su apoyo al multilateralismo y al papel de la ONU en la resolución de los problemas internacionales como una de las claves de la acción exterior del Ejecutivo socialista.

El viaje le servirá, además, para entablar contacto con otros líderes y dar a conocer en medios y centros de pensamiento estadounidenses su visión de España y de su política exterior.

Sánchez intervendrá en la 73 sesión de la Asamblea General de la ONU el jueves por la tarde y en los días previos participará en foros como la cumbre contra el cambio climático 'One Planet Summit'. Además, explicará la política exterior española en el Council on Foreign Relations y el Consejo de las Américas y tendrá entrevistas y reuniones con medios de comunicación como el 'Wall Street Journal' y el 'New York Times'.

También aprovechará su paso por la ONU para mantener encuentros bilaterales, entre ellos con el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, una cita que fuentes del Ejecutivo consideran una primera toma de contacto para volver a impulsar la relación bilateral.

Los otros serán con mandatarios de lugares donde, dicen, es difícil organizar un viaje del presidente --Nueva Zelanda, Corea del Sur, Sudáfrica y Etiopía--, además de con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con el director general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

PRIMERA PARADA, CANADÁ

El viaje comenzará este domingo en Montreal con una reunión con el primer ministro, Justin Trudeau, un gobernante con quien Sánchez comparte agenda progresista --igualdad de género, asuntos globales, comercio, paz, seguridad y medio ambiente--. Ambos participarán en el Global Progressive Forum y Sánchez verá a la colonia española.

La segunda escala es Nueva York, donde el lunes participará en un foro sobre la protección de mujeres y jóvenes discapacitados en conflictos armados, moderado por la española Ana María Peláez, la primera la primera mujer con discapacidad en ser elegida para el Comité de Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Ese mismo lunes será la recepción que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la Asamblea, así que es allí donde puede producirse un breve saludo entre ambos.

El martes, jornada inaugural de la Asamblea, Sánchez mantendrá varias reuniones bilaterales, participará en el almuerzo que ofrece Guterres e intervendrá en la reunión de alto nivel Acción por el Mantenimiento de la Paz, convocada por Guterres. Esa misma tarde relatará su visión de España y de España en el mundo en el Council on Foreign Relations y también tiene previsto un encuentro con la colonia española.

El miércoles, tras una reunión con el consejo editorial del 'Wall Street Journal', participará en el Foro Bloomberg --organizado por el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg--, con el formato de un diálogo sobre el tema 'Un partenariado para la prosperidad en la Europa post Brexit'.

ANUNCIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Este foro está vinculado a la cumbre contra el cambio climático 'One Planet Summit', en la que Sánchez intervendrá junto al presidente francés, Emmanuel Macron y el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, para hablar de la perspectiva europea. Allí hará el jefe del Ejecutivo algún anuncio relacionado con el cambio climático, puesto que es obligatorio para intervenir en el acto.

Por la tarde, asistirá a un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España con empresas interesadas en invertir y, finalmente, verá al consejo editorial del 'New York Times'.

El jueves tiene previsto un desayuno con el Consejo de las Américas, para hablar de las relaciones entre España y América Latina, seguido de una entrevista con Reuters y, posiblemente, otra en la CNN. A última hora de la tarde (las 20.30 hora local, seis horas más tarde en España) será su intervención ante la Asamblea.

En los actos que se organizan en el marco de la Asamblea General participan también otros ministros, como el de Exteriores, Josep Borrell, que llegó a Nueva York el jueves, o la de Sanidad, María Luisa Carcedo.

LA ÚLTIMA ESCALA, CALIFORNIA

La última etapa de su viaje será en California, donde el viernes se reunirá con el gobernador del Estado, Jerry Brown, en la ciudad de Sacramento. Después irá a Los Ángeles, donde está pendiente de cerrar un encuentro con el alcalde, Eric Garcetti y participará en un acto en la Universidad del Sur de California.

El Gobierno considera que California es un Estado que ofrece interés, por la altísima presencia de empresas de alta tecnología y la importante comunidad hispanohablante, incluido el interés de jóvenes españoles en estudiar allí. El viaje termina en Los Ángeles el sábado con un encuentro de Sánchez con representantes de comunidades latinas.