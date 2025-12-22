Los pequeños negocios sufren cuatro veces más robos que los hogares y el 90% instalan medidas de seguridad

Negocio con alarma de Securitas Direct. - SECURITAS DIRECT

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pequeños negocios sufren cuatro veces más robos que los hogares, siendo los bares, pubs y restaurantes los que tienen un mayor riesgo de intrusión, seguidos de cerca por las tiendas, sobre todo en Navidad, ya que la mayor afluencia de gente, las mayores recaudaciones y aprovisionamientos atraen a los ladrones.

Así, según se desprende del Observatorio de Securitas Direct 'La seguridad de los pequeños negocios en España', casi el 92% de los propietarios tienen medidas de seguridad instaladas para protegerse de estas intrusiones, siendo las alarmas conectadas a una Central Receptora de Alarmas la opción más utilizada.

El momento de mayor riesgo que afrontan estos establecimientos a sufrir una intrusión es el domingo por la noche, aunque en los bares, restaurantes y negocios abiertos al público, como las tiendas, los robos se producen siempre de madrugada --01,00 a 06,00 horas-- y durante toda la semana.

Respecto a las técnicas más utilizadas, como refleja el Observtaorio, los bares y tiendas sufren con mayor frecuencia intrusiones caracterizadas por robos rápidos y en los que no se sustraen objetos de mucho valor. Las naves o talleres industriales son los más afectados por pérdidas elevadas. En este tipo de negocio, suelen recurrir a butrones o rotura de puertas.

El "asalto escaparatista" es la técnica de robo más utilizada en bares, restaurantes y tiendas. Se produce impactando con algún objeto contra el cristal. Extraen la mercancía que se encuentra expuesta en los escaparates de los negocios o entran para llevarse la mercancía.

La técnica del "sacacorchos", es la más frecuente en farmacias, oficinas y gestorías. Se extrae el bombín y se abre la puerta con una herramienta a modo llave, según los datos del Observatorio.

El "butrón" se suele producir en estancos, naves o oficinas. Los intrusos realizan un boquete en paredes o puertas para acceder al interior. Suelen acceder desde naves o locales contiguos no habilitados, tiros de escalera o cuartos de basura que hay en los edificios y dan al local. Asimismo, la técnica de los "alunizajes", se emplea en joyerías y tiendas electrónicas. Se realiza estrellando un vehículo contra el comercio. Los asaltantes recogen la mercancía y se dan a la fuga en poco tiempo.

Del mismo modo, el "robo con lanza térmica" suele llevarse a cabo en lotería y gestoría. Derrite cualquier material, alcanzando temperaturas de hasta 5.000 grados. Su principal objetivo son las cajas fuertes.

ALARMAS CONECTADAS, LA OPCIÓN MÁS USADA

Respecto a las medidas de seguridad utilizadas, un 45,2% de los pequeños negocios disponen de una alarma conectada, 7,8 puntos porcentuales más que un año antes, situándose, como ya se ha mencionado, como la opción preferida.

Según los datos del Observatorio, la mayoría de los propietarios (93%) instalan este tipo de dispositivos para evitar robos e intrusiones cuando el local está abierto o cerrado y para poder supervisar qué ocurre en el negocio cuando no están.

La segunda opción son las rejas en puertas y ventanas (35,6%). Además, aumentan los españoles que recurren a soluciones como los sistemas de expulsión por humo como 'Zerovision', pasando del 19,5% al 21,5%.

El aumento de la penetración de las alarmas conectadas a una CRA coincide con un descenso en las intrusiones registradas por primera vez en dos años. La Central Receptora de Alarmas (CRA) de Securitas Direct registró 13.497 intrusiones en pequeños negocios en 2024, un 2% menos que un año antes, confirmando el descenso registrado por el Ministerio del Interior. Aun así, siguen por encima del máximo alcanzado en 2019, con 13.113.

Pese a la remisión de los casos, el 82,2% reconoce estar preocupado por la seguridad de este, 9 puntos porcentuales más que un año antes, y el 93,3% considera que, hoy en día, la seguridad de su negocio está en igual o en mayor riesgo que hace unos años.