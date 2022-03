Peritos de 'Plus Ultra' discrepan: los del juzgado cuestionan que pudiera recibir ayudas y los de SEPI las defienden

En un comunicado, la aerolínea defiende que cumplía con los requisitos e insiste en que se archive el procedimiento

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los peritos del 'caso Plus Ultra' --los que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)-- han ratificado este martes sus conclusiones en un careo ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea. Los primeros han cuestionado que la compañía pudiera recibir la ayuda y los segundos han defendido la decisión de la entidad pública.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que ambos equipos han ratificado sus informes y las conclusiones que defendieron ya ante la magistrada el pasado 18 de enero. Todos han tenido que acudir de nuevo a los Juzgados de Plaza de Castilla para exponer sus análisis a raíz de un fallo técnico en el careo anterior.

Aunque han mantenido la misma línea que en el encuentro de enero, en esta ocasión ha habido más "zascas", según han indicado fuentes presentes en el careo. El debate se ha ceñido a los puntos controvertidos: si Plus Ultra estaba en causa de disolución o no, si los prestamos participados salvaban esa situación de insolvencia y si uno de los aviones que usaba la compañía se vendió o era un arrendamiento.

En el careo, que ha durado dos horas y media aproximadamente, los peritos han respondido a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox.

PERITOS DEL JUZGADO HABLAN DE "CRISIS"

Según las fuentes consultadas, los peritos independientes han insistido en que Plus Ultra se encontraba en "causa de disolución" al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo.

En concreto, han ratificado el documento de 499 folios en el que explicaron que existían "dudas más que razonables" sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.

Asimismo, han subrayado la existencia del préstamo participativo con la entidad panameña Panacorp, suscrito en 2017, por importe de 7,5 millones de dólares, equivalente en el momento de su firma a 6,3 millones de euros. Y han avisado de nuevo de las provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales relativos a Plus Ultra.

PERITOS DE LA SEPI DEFIENDEN LA AYUDA

Por su parte, los peritos de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor --firmantes del informe encargado por la SEPI en el marco del análisis del fondo de ayuda a la solvencia-- han mantenido sus conclusiones de que la empresa "no estaba en crisis". Así, han reiterado su opinión favorable para otorgar la ayuda, según señalaron fuentes del procedimiento a Europa Press.

En declaraciones a la prensa a la salida del juzgado, la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha mostrado su oposición a estas conclusiones y ha asegurado que "si no existiese la operación de maquillaje de cuentas con crédito participativo", la aerolínea posiblemente tendría que haber sido resuelta "por un concurso de acreedores".

En un comunicado emitido este martes, Plus Ultra ha subrayado que los asesores de la SEPI han defendido de nuevo "con toda solvencia y contundencia el carácter claramente participativo del préstamo, aportando numerosos argumentos de carácter mercantil, contable y legal". En este sentido, ha recordado que la naturaleza participativa también fue validada igualmente por el auditor de cuentas de la aerolínea y por la propia AESA.

La aerolínea ha considerado que las conclusiones de la repetición del careo entre peritos celebrado este martes "no han aportado elemento alguno que pudiera conducir a dudar de la situación de 'empresa no en crisis' de Plus Ultra Líneas Aéreas al cierre de 2019". Así, han defendido no hay elementos que demuestren que no se cumpliera por parte de la empresa con los requisitos de elegibilidad que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas.

VOX PEDIRÁ LA DECLARACIÓN DE PLUS ULTRA

Por su parte, la vicesecretaria jurídica de Vox ha insistido en que "la profundidad del perito judicial ha demostrado que ya en la fecha de análisis Plus Ultra era una empresa en crisis" y que, por ende, "no podía tener acceso a esta ayuda". Así las cosas, ha asegurado que "hay que practicar algunas pruebas" porque, a su juicio, "quedan muchísimas dudas que trascienden la irregularidad administrativa".

Castro ha avanzado ya que desde la formación, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, pedirán a la juez que cite a declarar al representante legal de Plus Ultra "para que explique los intríngulis de las operaciones contables y societarias que llevaron a que se pudiera presentar como posible candidato". Y ha insistido en que es necesario realizar dicha testifical antes de que la magistrada se pronuncie sobre la petición de archivo que hizo la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia aerolínea.

PLUS ULTRA INSISTE EN EL ARCHIVO

Este martes, Plus Ultra ha insistido en que "la causa debería de archivarse a la mayor brevedad posible" al considerar que el careo ha acreditado "la existencia de simples diferencias técnicas o de valoración contable".

La empresa considera que de no archivarse "se prolonga injustamente el enorme daño que se está haciendo a la reputación de la compañía, a sus accionistas y a sus más 350 empleados".