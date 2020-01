Picardo, sobre la soberanía que reclama España: "Casi no es relevante en el mundo moderno en el que vivimos"

Publicado 31/01/2020 23:51:26 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha abogado este viernes por centrar las negociaciones con España en temas que puedan mejorar la vida de los ciudadanos y dejar el tema de la soberanía del Peñón, que "casi no es relevante en el mundo moderno en el que vivimos".

"La soberanía no da de comer a nadie, la soberanía no va a darle certidumbre a los trabajadores", ha dicho parafraseando a la coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que este mismo viernes se ha reunido con él para abordar alternativas frente al impacto que tendrá en la comarca del Campo de Gibraltar las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que se materializa esta medianoche.

En este sentido, ha reiterado que la soberanía "hoy por hoy" es un tema sobre el que hay que comprender que Gibraltar "nunca va a aceptar" y ha llamado a centrarse "en las cosas importantes" que afectan a los ciudadanos y trabajadores de la zona. "Éste es un momento serio y no para decir nimiedades", ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

Además, ha subrayado que no cree que esta reclamación esté encima de las mesa de las negociaciones. "España no seriamente piensa que va a recobrar la soberanía de Gibraltar porque si alguien pensara que podía tener un proyecto para hacerlo no lo haría como se ha hecho hasta ahora. Creo que ninguna seriedad en ese sentido. Es una cosa casi no relevante en el mundo moderno en el que vivimos", ha justificado.

En cualquier caso, ha indicado que tras la etapa de José Manuel García-Margallo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la postura de España sobre este tema ha variado y actualmente recoge "mucho" de lo que está diciendo Gibraltar sobre "buscar el entendimiento, la cooperación económica, buscar las cosas que son cotidianamente importantes para las personas que vivimos en esta zona y todo aquel que entra a trabajar" allí.