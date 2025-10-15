Pilar Alegría, ante la crítica de PP por tapar citas de Ábalos con prostitutas en un parador: "Mienten hasta la náusea"

Los 'populares' exigen la dimisión de la ministra por negar una "orgía" en el Parador de Teruel en el que también estaba alojada

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha defendido este miércoles de las acusaciones que le han lanzado desde el PP por haber "tapado" y "silenciado" que el exministro José Luis Ábalos habría consumido prostitución durante una "orgía" en el Parador de Teruel una noche de septiembre 2020 en la que ella también se alojó allí, asegurando que los 'populares' "mienten hasta la náusea".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, los diputados del PP Jaime de los Santos y Pedro Muñoz Abrines han subrayado que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el patrimonio de Ábalos ha certificado que esa "orgía" tuvo lugar en plena pandemia del coronavirus.

Ese informe recoge que el entonces asesor del ministro, Koldo García, abonó 490,25 euros en billetes de tren con destino y salida de Teruel los días 15 y 16 de septiembre de 2020, a favor de personas que mantuvieron "encuentros de carácter personal" con Ábalos. Esa es la fecha en la que algunos testigos sitúan la fiesta del exministro con prostitutas en el Parador en el que también se alojó Alegría, a la sazón delegada del Gobierno en Aragón.

La ahora portavoz del Ejecutivo siempre ha admitido que pernoctó allí aquella noche, pero negando la existencia de la supuesta fiesta. Esgrimiendo el informe de la UCO, los 'populares' le han acusado de mentir y han pedido su dimisión por ello.

¿LE CAYÓ ALGÚN SOL?

De los Santos, que es el portavoz del PP en la Comisión de Igualdad del Congreso, le ha preguntado si se interesó por si esas mujeres "necesitaban algo", eran "víctimas de trata" o "si sólo eran víctimas de José Luis".

"¿O cómo José Luis era su jefe se plegó, no fuera a ser que en el reparto le cayera algún sol". "Se revuelven en la inmundicia pagada con txistorras", ha remachado abundando en los términos que, según la UCO, usaban los miembros de la trama de cobro de comisiones ilegales para referirse a los distintos billetes de euro.

Además, De los Santos ha avisado a Alegría de que "la UCO la arrincona" con este asunto y demuestra que es "la nueva Periquitín mentirosa" que "miente sin pudor".

NO VAN A ENCONTRAR PRUEBAS

"Hacía mejor su trabajo de llevar las bolsas de la compra a la mujer del presidente Rajoy que su trabajo aquí como miembro de esta Cámara", le ha respondido la ministra, que ha insistido en que ha dado "sobradas explicaciones" sobre este particular y que "nunca ha faltado a la verdad". "Si cree que miento coja esas pruebas y demuéstrelo, pero no las va a encontrar", le ha dicho.

En este contexto, ha denunciado que los 'populares' "predican con la mentira hasta la náusea", ha destacado que en el PP ya han reconocido que "necesitan la mentira para hacer oposición" y ha incidido en que De los Santos ha pasado de ser "el asistente de la mujer del presidente Rajoy a convertirse en el principal asistente de las mentirás del señor (Alberto Núñez) Feijóo".

En su turno, Muñoz Abrines ha destacado que la UCO ha encontrado el pago de los billetes de las acompañantes de Ábalos a Teruel pero ninguna factura de alojamiento lo que, a su juicio, demuestra que habrían estado en el Parador. "¿Va a dimitir o va a seguir defendiendo que no había prostitutas en Teruel porque había restricciones de movilidad?", le ha soltado.

Como el diputado le preguntaba expresamente si defendía el "interés general", la ministra ha replicado echándole en cara que él no lo hiciera cuando impidió que la Asamblea de Madrid investigase el 'caso Gürtel' o las muertes de mayores en residencia en pandemia.

"El PP tiene un enorme desinterés por lo público y solo defiende los intereses de sus amigotes. Por cierto, aquí lo que no suscita ni interés general ni interés particular es el líder de la oposición, el señor Feijóo. Dedíquese a eso, que ahí sí que tienen tela para cortar", ha concluido Alegría.