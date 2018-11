Pilar Barreiro evita aconsejar a Cospedal si debe irse al Grupo Mixto: "Cada uno debe actuar con su conciencia"

Publicado 07/11/2018 12:18:43 CET

La senadora del PP llama a la "reflexión" porque en España la presunción de inocencia está "más bien de adorno"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular y exalcaldesa de Cartagena (Murcia), Pilar Barreiro, ha evitado aconsejar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal si debe dejar el Grupo Popular para pasar al Mixto tras la polémica por las grabaciones con el excomisario José María Villarejo, un camino parlamentario que ella siguió en su día. A su entender, cada uno debe actuar de acuerdo con "con su conciencia".

Barreiro se incorporó este miércoles al Grupo Popular, donde fue recibida con aplausos por los senadores del PP dentro de una reunión interna en la Cámara Alta a la que acudió el presidente del PP, Pablo Casado. La exregidora pasó al Mixto al ser investigada por la trama Púnica y tras las exigencias de Cs para dar su apoyo a los Presupuestos, pero su causa ha sido archivada y ha vuelto al Partido Popular.

Casado utilizó este miércoles el caso de Barreiro para rechazar "afanes inquisoriales" y defender que hay que ser justos, dando en cada momento los pasos "proporcionados", en alusión velada a la situación de Cospedal, que ha dejado su puesto en la Ejecutiva del partido pero sigue conservando su escaño de diputada.

DEFENDIÓ SU INOCENCIA DESDE EL ESCAÑO, PERO EN EL MIXTO

Al ser preguntada expresamente si cree que Cospedal debería seguir sus pasos y pasar al Mixto, Barreiro ha dicho que ella no tiene que "dar consejo a nadie". "Creo que cada uno tiene que actuar de acuerdo con su conciencia, lo que piense en ese momento y dependiendo también de la coyuntura. Ni todos los casos son iguales ni desde luego soy yo nadie para dar consejos a nadie", ha enfatizado.

En una entrevista en Onda Madrid, que ha recogido Europa Press, Barreiro ha indicado que fue "duro y difícil" para ella dejar el Grupo Popular pero "absolutamente necesario" después de que Cs pusiera encima de la mesa ese "chantaje" para que se apoyaran los Presupuestos. Según ha añadido, ella no quería "perjudicar" a Mariano Rajoy y al PP, de forma no hubiera presupuestos.

Barreiro ha indicado que ella hizo lo que tenía que hacer y que tiene la conciencia "muy tranquila" porque defendió su inocencia desde su escaño que consideraba que "no debía abandonar". "A mí nadie me pidió que me fuera al Grupo Mixto sino que fui yo la que me marché porque creí que era lo que tenía que hacer", ha manifestado.

HABLA "RÉCORD" DE "PERSECUCIÓN" CON 12 DENUNCIAS

La senadora ha asegurado que la presunción de inocencia "está más bien de adorno" en España y ha agregado que ella lo ha sufrido estos años, porque ha recibido 12 denuncias que buscaban "acabar políticamente" con ella y todas están "cerradas" y han sido "archivadas".

"Si a algunos para ganar no les sirve las urnas sino que quieren la denuncia mediática y el linchamiento público, yo a eso me resisto y por eso he permanecido donde permanecí", ha afirmado, para agregar que tiene el "récord de haber soportado" esa "persecución" y este "linchamiento" en el que llegaron a acusarla de "pertenecer a una banda criminal".

Barreiro ha llamado a la "reflexión" a los partidos porque todo esto supone un "descrédito" --dado que "abrió informativos" con el "marchamo de delincuente"-- y un "quebranto económico" porque ella misma se ha pagado su defensa. "Volver a la posición inicial es difícil y complicada", ha concluido.