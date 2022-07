PNV advierte a Sánchez que tiene que "cambiar de actitud" con los jeltzales porque "no puede seguir así"

Gorospe dice que la Ley de Memoria Democrática es "un avance" y que "no aporta nada" la "controversia continua y ensuciar todos los debates"

BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PNV Josune Gorospe ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que "cambiar de actitud" en su relación con el PNV porque "no puede seguir así" y reconce que están "decepcionados".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Gorospe se ha referido, de esta manera al Debate sobre el Estado de la Nación, que concluye este jueves.

Gorospe ha reconocido que están un "poco decepcionados", porque se está en un momento "crítico" de la política, y la economía y era "un momento para hacer un planteamiento más reflexivo" se encontraron con "batería de propuestas, medidas coyunturales, en muchos casos," que parecían "una tormenta de ideas de los distintos ministerios que se

planteó como si fueran fuegos artificiales".

A su juicio, probablemente están "faltos de dar noticias que puedan equilibrar o compensar los malos datos que las encuestas le están ofreciendo".

La diputada jeltzale ha indicado que la respuesta de Sánchez al planteamiento del PNV de que cuidara a sus socios y que cumpliera con los acuerdos cerrados fue "pobre". "Y tiene que replanteárselo primero porque queda una año de legislatura y nos gustaría que llegáramos hasta el final, porque la situación lo requiere. No es momento para estar con procesos electorales sino para abordar todos los retos que se van a tener que afrontar", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que lo que le trasladaron a Sánchez es que "acuerde" con los jeltzales, con los que tendría que mantener una "comunicación fluida y constante", y darles a conocer "con antelación suficiente" todas las iniciativas del Gobierno. Gorospe ha manifestado, en este sentido, que las propuestas que se plantearon en el debate no las conocía el PNV y muchas de ellas eran de carácter fiscal.

"Lo que se le está pidiendo no es nada extraño y la verdad es que resulta sorprendente que además se atreva a decir que se ha alcanzado un porcentaje altísimo de cumplimiento de los acuerdos adoptados porque eso no se ajusta a la realidad y muchas veces las cosas que se logran son por mera insistencia, por mero empeño y por empeño nuestro de mantener la estabilidad institucional que es necesaria y seguir avanzando", ha añadido.

PROPUESTAS "CENTRALIZADORAS"

Gorospe ha afirmado, por otra parte, que Sánchez debe saber que "zapatero a tus zapatos" y que cada uno debe desarrollar sus políticas públicas en aquellos "ámbitos que son de su competencia". "Parece que eso al Gobierno de Madrid se le ha olvidado y empieza a sentirse muy cómodo diciendo a mi me gusta desarrollar políticas públicas y, por tanto, aprovechando empieza a hacer uso y abuso, sobre todo, de las conferencias sectoriales para desplegar una serie de propuestas en distintos ámbitos que son absolutamente centralizadoras y eso es algo que no podemos tolerar", ha advertido.

En concreto, ha apuntado que la bonificación del 10% en el abono de Renfe de cercanías y media distancia es una "nueva invasion competencial", son propuestas en las que no se ha analizado el impacto que van a tener, y no se ha hablado con otros niveles institucionales que "tienen mucho que decir en estas materias".

A su juicio, la aplicación "práctica" de todas estas medidas requeriría de "mucha más seriedad" y se proponen con un planteamiento "muy superficial".

Gorospe cree que la situación requiere de otro tipo de "medidas estructurales y, desde luego, acordadas y pactadas" con los socios parlamentarios y con los distintos niveles institucionales que tengan competencias".

"Eso no se está haciendo y es muy peligroso seguir con patada y hacia delante diciendo: ustedes no se pueden permitir no seguir apoyando a este Gobierno, es un relato y un posicionamiento en la negociación y en la relación política que no puede seguir así", ha señalado la diputada jeltzale que ha indicado que es Sánchez el que "no se lo puede permitir".

Según ha manifestado, el PNV está actuando por "responsabilidad política" y así está "aguantando estos tres años". Ha agregado que la voluntad de su partido es "seguir trabajando para ir logrando hacer más llevadera está crisis económica y siempre con la mirada puesta en Euskadi en Navarra".

No obstante, ha advertido a Sánchez que "tiene que cambiar de actitud" y hacer que ese cambio de actitud se produzca en todos los ministerios".



TRANSFERENCIAS

En relación a las transferencias pendientes, ha asegurado que fue "sorprendente y decepcionante" que Sánchez dijera que hay técnicos en contra del traspaso de cuatro de ellas. Gorospe ha afirmado que tres de las cuatro que mencionó -meteorología, el Fondo de Protección a la cinematografía y la ordenación y gestión del litoral- están en un segundo bloque que "el propio Gobierno del Estado estableció en un calendario" y que planteaba iniciar las negociaciones en junio de 2020 y finalizarlas en diciembre de 2020.

"Y ahora en el 2022 nos viene diciendo el presidente del Gobierno que es los ministerios sectoriales le dicen que eso no se puede hacer", ha añadido. En este sentido, ha reclamado que los ministerios den "los pasos necesarios" para que realmente se materialice el traspaso de las competencias.

En cuanto a la prórroga de las medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad que se vota en el Congreso, ha afirmado que la postura del PNV siempre va a ser la de apoyar todas las medidas que "vengan para ayudar y contrarrestar el efecto de la crisis y facilitar la vida, tanto de las familias como del sector industrial".

Según ha indicado, algunas de ellas dan continuidad a medidas anteriores y contarán con su apoyo, pero "no sin decir claro también, en esta ocasión, que desafortunadamente, se vuelve a estar ante unas propuestas que no han contado con el contraste previo" con el PNV y supone que tampoco con otros socios.

"Este Gobierno viene a menudo con Reales Decretos Ley para convalidar en el Congreso con carácter de urgencia y nos roban la oportunidad de tener un debate parlamentario", ha denunciado.

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otra parte, Gorospe ha calificado de "lamentable" la polémica suscitada en torno a la Ley de Memoria Democrática que se vota este jueves en el Congreso cuando, a su juicio, es "un avance fundamental" en la "búsqueda de memoria, de justicia y de reparación por todo lo acontecido" durante el alzamiento, la Guerra Civil, el franquismo y la transición".

La diputada jeltzale ha insistido en lamentar que se "contaminen" los debates y se metan "de soslayo" otro tipo de cuestiones con lo que se "enturbia el debate político". Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas porque la "controversia continuada, el pretender desgastar, ensuciar todos los debates mezclando con intenciones no siempre claras y honestas los debates" no aporta "nada al debate político".

A su juicio, la situación es "crítica" y se deben "afrontar con seriedad", también en el ámbito de la ley de Memoria Democrática. "Nos da pena que todos los todos los debates terminen así".

Por otra parte, ha repasado algunas de las 15 propuestas de resolución planteadas por el PNV, en la que, entre otras, se plantea una de las "asignaturas principales pendientes" del Gobierno que es la reflexión y la soluciones al debate sobre la plurinacionalidad y al debate territorial.

"El reconocimiento de que en el Estado hay más de una nación, que Euskadi es nación que Cataluña, Galicia somos naciones y que, por tanto, ese debate territorial necesita ser abordado", ha añadido Gorospe que ha precisado que también tienen propuestas en el ámbito del autogobierno, de la crisis energética, de los fondos europeos o en la defensa de las lenguas oficiales, entre otras.