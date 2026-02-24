El PNV afea al PP que esté "alimentando más" a Vox con su documento marco para negociar en las CCAA

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una rueda de prensa en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha acusado este martes al PP de estar "alimentando más" a Vox con el documento marco que 'Génova' ha enviado a sus líderes autonómicos para pautar las negociaciones con los de Santiago Abascal.

En rueda de prensa, Vaquero ha reaccionado así al ser preguntada por las bases comunes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto encima de la mesa para garantizar la estabilidad de los futuros gobiernos de coalición y evitar contradicciones entre territorios.

En este sentido, la nacionalista vasca ha recordado que su partido ya ha advertido en multitud de ocasiones que el PNV no ha respaldado ni respaldará en el futuro cualquier acuerdo en el que esté incluido Vox.