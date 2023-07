PNV afirma que solo habrá estabilidad si se abordan reformas estructurales que den "sosiego" a Cataluña y Euskadi

Exige su "reconocimiento nacional, la bilateralidad con el Estado y que haya un árbitro neutral" que dirima los conflictos.



BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por Vizcaya, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que solo habrá estabilidad la próxima legislatura si se abordan reformas estructurales que den "sosiego" a Cataluña y Euskadi, como su "reconocimiento nacional, la bilateralidad con el Estado y que haya un árbitro neutral" que dirima los conflictos.

En este sentido, ha calificado de "inquietantes" las "recetas de nuevo Código Penal" que promete el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero también ha denunciado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "se jacte de intervenir competencias autonómicas" en lo que denomina "una España federal".

Esteban ha participado en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Bilbao, junto Maribel Vaquero y Mikel Legarda, que encabezan las listas al Congreso por Gipuzkoa y Álava, respectivamente, en el que ha defendido la "capacidad de influencia" del PNV en Madrid, su responsabilidad, y defensa de la industria vasca, las instituciones y la estabilidad.

Los tres candidatos han reivindicado la forma de hacer política del PNV frente a los "mensajes crispados" del resto de partidos que generan "desapego" en la ciudadanía, y ha vuelto a insistir en que estas no son unas elecciones presidenciales, sino que en Euskadi está en juego "quién es la voz de la ciudadanía durante cuatro años" en las Cortes Generales. "No somos la muleta de nadie", ha insistido.

El portavoz del Grupo Vasco ha recordado a algunos "que se deshacen ahora en apoyos" a Pedro Sánchez, que el primer Gobierno del PSOE acabó porque "ERC y Bildu tumbaron los presupuestos". Además, ha añadido que, mientras el PNV apoyó la investidura de Sánchez, esas dos formaciones se abstuvieron.

Aitor Esteban ha destacado que su partido siempre actúa con responsabilidad y no le gusta "tirar los dados una y otras vez haciendo elecciones y elecciones". "La ciudadanía decide y a quienes tenemos responsabilidades políticas nos toca conjugar eso y buscar los caminos para que las legislaturas puedan seguir adelante", ha añadido.

En todo caso, ha advertido que los jeltzales no "echarán atrás las políticas sociales de igualdad, las leyes se han aprobado", como la Trans, la de Eutanasia o la de Memoria Democrática, ni van a "desmontar el sistema público de pensiones", que tiene que tener "una base sólida y firme".

REFORMAS ESTRUCTURALES

No obstante, ha apuntado que el Estado, "de una vez por todas", tiene que abordar "reformas estructurales" para "quitar tensión" a los conflictos de Cataluña y Euskadi. En este sentido, considera "inquietantes" las propuestas del PP, como el anuncio de "recetas de nuevo Código Penal" o acabar con las leyes sociales ya aprobadas, más allá de las medidas "centralizadoras" que también propone y de "normalización que ha hecho de Vox", partido al que Feijóo ha calificado públicamente de "constitucionalista".

También ha denunciado que Pedro Sánchez "se jacte de intervenir competencias autonómicas en esa España federal" de la que habla, "con una Ley de Cohesión Territorial" que, a juicio del candidato del PNV, "es una verdadera Loapa".

Por ello, ha advertido de que deben hacerse reformas estructurales y formalizarse acuerdos a largo plazo para "enfrentar la realidad" de Cataluña y Euskadi. En su opinión, "sosegaría mucho las cosas el reconocimiento nacional, la bilateralidad en las relaciones con Euskadi y que haya un árbitro neutral".

Esteban ha advertido de que, si no, "no se conseguirá estabilidad y, cuanto antes se haga, mejor". El dirigente jeltzale ha señalado que Euskadi tiene "potencial evidente" para que esto sea una realidad porque tiene la foralidad, que "ofrece caminos para explorar" si hay voluntad por el Estado.

"Creo que hay un consenso amplio en Euskadi --en alusión a un nuevo estatus--. Si lo podemos asentar más, aún mejor, porque tiene que ser un consenso entre diferentes y con sensibilidades diferentes. No va a llegar a ningún lado si solo está ahí la sensibilidad nacionalista vasca", ha subrayado.

El portavoz del Grupo Vasco ha reprochado que haya sentencias como la del Tribunal Constitucional sobre el euskera. "Estamos al albur de que Vox cuestione acuerdos políticos de máxima importancia", ha resaltado.

Asimismo, ha vuelto a reclamar presencia en el Ecofin y otros foros europeos, ha pedido una gestión "más ágil y eficaz" de los Fondos Next y ha defendido la figura de los PERTE regionales.

"INFLUENCIA Y EFICACIA"

El cabeza de lista al Congreso por Bizkaia ha puesto en valor los logros conseguidos para Euskadi por el PNV gracias a su "influencia y eficacia" en Madrid. "Somos el voto útil, independiente y centrado en Euskadi", ha asegurado.

Tras insistir en que estas elecciones no son presidenciales y, sin embargo, se presentan como "un duelo al sol" entre Sánchez y Feijóo, ha afirmado que esta "telenovela" no acaba en la jornada electoral, sino que dura cuatro años. "Y una sociedad diferente como la vasca, tiene que tener una presencia específica", ha afirmado.

En esta línea, ha destacado que su partido "ha estado dando el callo en temas de democracia básica en el Estado", no solo respecto a la Ley de Secretos Oficiales, sino también en otras como la Ley Mordaza, "que ERC y Bildu se han cargado con una excusa increíble", para el control judicial del CNI o para que desaparezca la inviolabilidad del Jefe de Estado en sus actos privados.

Asimismo, ha asegurado que en la defensa del autogobierno los jeltzales han estado "solos". "No podemos perder ese instrumento", ha aseverado, para afirmar que el cumplimiento de las transferencias pendientes estarán "encima de la mesa" en Madrid con un PNV fuerte. "Si no, no estará", ha avisado.

"EL INSULTO Y LA MENTIRA"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que ha introducido a los candidatos jeltzales, ha afirmado que esta campaña electoral está siendo "bronca, desabrida, de mucho confrontación y polarización", y ha considerado que "Euskadi tiene que marcar la diferencia ante los insultos y mentiras".

"Eso como país supone bajar el debate a los asuntos que preocupan a la gente desde una aproximación realista y no propagandística", ha añadido. En esta línea, ha señalado que, en una legislatura "dura, compleja, de choque de trenes continuos y de confrontación ideológica extrema", el PNV ha sabido "marcar la diferencia en el qué y en el cómo".

"En el qué, hemos sido una rara avis porque nos hemos dedicado a las cosas del comer, no solo en el ámbito vasco. Nuestra aportación ha dado una pizca de sensatez, responsabilidad y concepto jurídico a muchos debates que se perdían en diatribas políticas excesivamente ideologizadas", ha asegurado.

Asimismo, ha dicho que en la negociación de los decretos leyes aprobados por el Gobierno, como si salieran "de una churrería", el "toque del PNV ha servido para hacer cosas razonables".

"Hemos marcado la diferencia también en el cómo cuando en la política española se han instalado el tuit y pandereta", ha defendido. De esta forma, ha manifestado que han sido "firmes en la defensa de sus postulados", pero "nunca" han "alzado la voz, chillado o insultado". "Siempre hemos querido los acuerdos en lugar de los disensos. Y seguramente hemos sido el partido que más ha apoyado a este Gobierno, incluso más que sus socios", ha remarcado.

El líder jeltzale ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los últimos tiempos "ha desdibujado el qué y el cómo". "Ahora nos enfrentamos a una nueva legislatura y queremos volver a marcar la diferencia, y para ello nos gustaría tener un apoyo mayoritario", ha afirmado. Para realizar ese trabajo, ha recordado que tienen "un plantel estupendo" con Aitor Esteban como "buque insignia".