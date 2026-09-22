PNV y Bildu dudan que haya un jurado popular imparcial para Begoña Gómez después de dos años y medio de caso mediático

Archivo - La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV y Bildu han puesto en duda que vaya a haber un jurado popular imparcial para juzgar a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, después de dos años y medio de proceso mediático y la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado.

Para la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, "cuesta entender que pueda haber imparcialidad después de dos años y medio de un proceso completamente mediático", según ha dicho en rueda de prensa.

A su juicio, "que ahora sea un jurado popular el que vaya a dictar sentencia no deja a muy buen lugar la imparcialidad de la causa". "Y además, teniendo en cuenta que el juez Peinado, después de dos años y medio, ha corrido para que tomar la decisión justo seis días antes de su jubilación", ha remachado.

ZAPATERO ESTÁ TARDANDO

Por otro lado, y preguntada sobre si el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero conseguirá explicar esta semana al juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, el origen de las joyas que le fueron incautados en su despacho, Vaquero ha dicho que "cuanto antes lo aclare, mejor, pero ha recalcado que ya está "tardando".

También la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, opina que "difícilmente" podrá haber un jurado imparcial tras dos años y medio en los que ha habido "un cruce de informaciones, pseudoinformaciones, y comentarios interesados que obviamente tienen que calar" en un jurado.

"Un jurado popular debería ser una especie de departamento estanco, que no debe de estar influenciados, pero en este caso la influencia obviamente ha sido clarísima", ha señalado. En todo caso, Aizpurua ha dicho que se fía más más de un jurado popular, "incluso en estas condiciones", que de la imparcialidad del juez Peinado, al que achaca una "instrucción chapucera" y con "muchísimos errores".