PNV cree "una buena idea" cerrar las comunidades en Semana Santa porque no se puede ir a una cuarta ola

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que es "una buena idea" que se mantengan cerradas las comunidades autónomas en Semana Santa porque ahora "no se puede ir a una cuarta ola" en la pandemia de la covid-19. Además, espera que lleguen más vacunas que permitan agilizar el ritmo de vacunación y en verano se pueda estar ya en una mejor situación.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que "es una buena medida" que se mantengan cerradas las comunidades autónomas de cara a la Semana Santa, tal como ayer se acordó en la Comisión Interterritorial de Sanidad, y ha recordado que "está muy cerquita" el ejemplo de lo que ha ocurrido en Navidad.

No obstante, considera que se vive, ante la pandemia, una "especie de bipolaridad", que, luego, se proyecta "hacia fuera contra otros y, sobre todo, contra las instituciones". Esa "bipolaridad", según ha explicado, se manifiesta en que, cuando se dice que no se pueden hacer ciertas cosas, "hay protestas", pero, después, cuando "vienen los malos números y las consecuencias de haber hecho lo que no se debía y se le echa la culpa al que lo permitió".

"Pero el que lo permitió, lo permitió por la presión social para que se hiciera. Entonces, todos llevamos dentro un poli y un transgresor en este año de pandemia. Es una situación muy complicada, muy compleja y yo creo que es una buena medida. No nos va a pasar nada porque esa semana estemos en nuestro ámbito", ha manifestado.

A su juicio, lo primero es la salud y cree que ahora "no se puede ir a una cuarta ola". "Tenemos las vacunas ahí cerquita. Ojalá vengan con más ritmo, que se pueda vacunar con una mayor agilidad y que para verano estemos ya en otra situación", ha añadido.