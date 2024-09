PNV cree que hay que "intentar" aprobar los PGE pero "sin dramatizar las consecuencias" de no lograrlo

Critica que el PP está "empeñado en tensar la cuerda" con el PNV de una manera que "no es muy inteligente"



BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha opinado que hay que "intentar" aprobar los presupuestos generales del Estado (PGE) porque es "lo deseable", pero "sin dramatizar las consecuencias" de que no se logre finalmente.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha considerado que "lo deseable sería que hubiera presupuesto" para 2025 en el Estado y, por tanto, su partido "afronta este proceso como siempre, positivamente y con ganas de dar estabilidad" a las instituciones, aunque no son "ilusos".

En este sentido, ha aludido a "la situación política tal como está en Madrid y tal como está en Cataluña" y también "la complejidad que hay hoy en día para conseguir 176 votos" y ha admitido que "los presupuestos tienen una tramitación técnica muy compleja" en la que "es muy fácil que caigan ya de por sí".

Por tanto, ha indicado, en la actual situación, "es muy difícil" y puede darse que, "a pesar de que salga prácticamente todo el presupuesto, luego en el dictamen final te falte un voto y se vaya todo el trabajo al traste".

De este modo, ha opinado que "hay que intentarlo pero tampoco sin dramatizar las consecuencias de no tener presupuestos" porque, si bien "no es lo más deseable", existe el mecanismo de la prórroga y, además, "parece" que se cuenta con "más recaudación" que el año pasado y, "siempre que hay que repartir un poquito más aunque sea en prórroga, las cosas son más fáciles".

EMPEÑADOS EN TENSAR LA CUERDA

Por otro lado, ha aludido a las relaciones de su partido con el PP, que "se han empeñado en tensar la cuerda de una manera que no cree que es muy inteligente para ellos si se quieren consolidar como una opción real alternativa de gobierno en Madrid y, sobre todo, si quieren disputar el papel de bisagra en la política vasca".

"Allá ellos", ha señalado Andoni Ortuzar, que ha añadido que, tal y como ya precisó el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, sí se producen llamadas en "el día a día del Congreso". El Partido Popular, ha explicado, "siempre viene con la tentación de la manzana prohibida" en su "obsesión" de romper el bloque de apoyo al Gobierno.

El presidente del EBB ha criticado que el Partido Popular "sigue sin ver elefante en el pasillo", en alusión a Vox. Según ha indicado, mientras el PP "tenga esa dependencia orgánica y política de Vox, no puede pensar, no ya con el PNV, con ningún partido político del espectro del Estado español, que puede hacer cosas de mediano fundamento".

El dirigente vasco ha matizado que su partido, en todo caso, no está "al 100% de acuerdo con todas las cosas que hace" el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que a veces hay "tics un poco hasta infantiles de demostrar quién es más de izquierdas que quién y hacen cosas que no tienen mucho sentido" y que "luego otros tenemos que ayudar a recuperar y a volver las aguas a su cauce para que no tengan efectos negativos sobre la industria, sobre la economía, etcétera".

Según ha indicado, "el Partido Popular sabe cuáles son esos puntos y siempre viene a hablar de esos temas", algo que ve "normal y lógico" dentro del juego parlamentario.