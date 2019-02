PNV cree que no hay nada contra los acusados y critica "lo ridículo y antijurídico" de las preguntas del fiscal

Publicado 27/02/2019 12:08:03 CET

Asegura que, "con el 'ordeno y mando' y la 'vara y todos a la cárcel'" no se va a avanzar en Cataluña y llama al diálogo para llegar a acuerdos

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de lo Diputados, Aitor Esteban, cree que "no hay nada" contra los dirigentes independentistas catalanes acusados en el juicio del 'procés', y ha criticado "lo ridículo" y "antijurídico" de las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Además, ha asegurado que, "con el 'ordeno y mando' y la 'vara y todos a la cárcel'", no se va a avanzar en Cataluña, y ha instado al diálogo para llegar a acuerdos y "convencer" a los catalanes que tienen "una desafección absoluta con España".

En una entrevista concedida a Radio Nacional, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que en el juicio del 'procés' "se está poniendo en evidencia" que no hubo rebelión y ha criticado "lo ridículo de las preguntas que hacen la Fiscalía y Abogacía del Estado".

"En realidad, es que no tienen nada. Si hay que hablar de bocadillos que piden los funcionarios de los Mossos, y con especulaciones y preguntas que son absolutamente antijurídicas, cuando hasta el propio Marchena, el presidente del Tribunal, tiene que llamar la atención, queda en evidencia que no hay nada. Tengo claro que no hubo rebelión", ha aseverado.

Preguntado por si el lehendakari, Iñigo Urkullu, hizo de mediador en el conflicto, ha apuntado que "cada uno de los agentes tomó sus decisiones". "Nosotros, por la posición en la que estábamos, en la que podíamos hablar de manera muy directa con ambas partes, por la relación que había con el Gobierno central, pero la relación que hemos tenido siempre con los partidos políticos catalanes, hemos intentado siempre dar nuestra visión y cómo íbamos viendo las cosas", ha añadido.

En todo caso, ha explicado que, "a partir de ahí, cada uno toma sus decisiones". "Ya he repetido cien mil veces, que si nosotros declaramos la independencia, bajamos la bandera española del edificio del Gobierno, y la bandera española siguió ondeando allí el día en el que se declaró la independencia por parte de Cataluña", ha indicado.

Tras señalar que él desconoce lo que "estaba en la cabeza" de los dirigentes independentistas, "ni si era más o menos serio", ha destacado la forma en la que se hizo efectiva la declaración de independencia. "Se vio que no había ningún plan concreto para el día siguiente. ¿Era una especie formalismo o era algo más oficial?" ha preguntado.

El dirigente jeltzale ha indicado que había una parte declarativa y otra que se votó. "Donde iba a la carga era en la declarativa. Ha habido mucho en todo el 'procés' de escenificación y, luego, los hechos o la realidades eran otras. Lo importante es cómo lo califiquen los protagonistas directos de ese asunto, pero a mí, la verdad, la sensación que me dio es que, si tu declaras la independencia y vas en serio, al día siguiente tomas determinadas medidas y, desde luego, en el mismo momento, quitas la bandera española del edificio", ha insistido.

CAMPAÑA

A su juicio, en campaña la cuestión catalana "va a estar presente, sobre todo porque va a estar ahí todo el tema del juicio". "En algunos ámbitos geográficos va a estar más presente que en otros y en boca de algunos partidos políticos más que en otros. Me imagino que a la derecha le interesa seguir agitando este asunto, como lo ha hecho también con hechos que no son ciertos. Y diciendo cosas que teóricamente habrán sucedido que no son ciertas, seguirá agitando también", ha manifestado.

El portavoz del PNV en el Congreso ha indicado que también "es una forma de distraer a la opinión pública de la problemática del día a día y de otros asuntos en los que la discusión tiene que ser más sofisticada y más complicada".

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de adelantar para estos días a los testigos de altos cargos políticos para evitar su influencia en el debate electoral, ha considerado que "ya está contaminado". Asimismo, cree que la atención de los medios de comunicación hoy y mañana "estará más bien centrada en el Supremo", pese a que haya pleno en el Congreso.

"La comparecencia como testigos del señor Rajoy y de la vicepresidenta del Gobierno (Soraya Sáenz de Santamaría), del señor Mas y mañana también del lehendakari Urkullu, creo que genera un cierto interés", ha subrayado.

PERSPECTIVAS ELECTORALES

Aitor Esteban cree que "miméticamente" en las generales "no se reproducirán" los resultados de Andalucía y se ha negado a especular sobre "cómo van a quedar las Cámaras" tras los comicios. A su juicio, tras las próximas elecciones el PNV "va a tener mucho protagonismo". "A veces uno puede tener cinco escaños en vez de 30 y, si hace política y es capaz de jugar bien sus cartas, pueden tener más relevancia esos votos que otro grupo que tenga más", ha añadido.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el pueblo vasco "va a reforzar su representación en el Congreso y el Senado" y de que los jeltzales "van a ser decisivos".

Tras apuntar que ellos hablan "siempre con todo el mundo", ha señalado que las "líneas rojas" no van con su partido, pero ha criticado "el lenguaje que se está empleando últimamente y los mensajes que están lanzando" todos, en especial el PP, que "ha pasado a hablar del 155 y de comunidades autónomas desleales". "A nosotros nos recuerda mucho a la calificación como 'provincias traidoras' de Bizkaia y Gipuzkoa que hacía Franco", ha indicado.

A su juicio, esto "indica un estado en ánimo" en el panorama político , y ha apuntado que algunas manifestaciones "en el plano social" les está dejando "perplejos". También se ha referido al hecho de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "una y otra vez, hable contra el Concierto Económico" y de retirar las competencias en materia de Educación, etc.

"Todos estos mensajes alejan la posibilidad de acuerdos, pero nosotros, hablar, hablaremos con todos. Luego, evidentemente, este tipo de mensajes y políticas que se quieren trasladar, alejan las posiciones", ha reiterado.

Asimismo, ha considerado "absolutamente antijurídico" la propuesta de Pablo Casado de retirar las subvenciones públicas a los partidos independentistas con líderes en prisión. "También quiere que la prisión permanente revisable se aplique al delito de rebelión, etc. Es toda una retahíla de medidas que me parecen una barbaridad, sobre todo, porque esos partidos son democráticos y tienen un soporte electoral muy importante. Tienen detrás a muchísimos ciudadanos. No tiene ni pies ni cabeza lo que esta diciendo", ha subrayado.

En su opinión, "lo que hay que hacer si creen que ahí hay un problema, es hablar, llegar a acuerdos e intentar convencer a ese número tan importante de la población que tiene una desafección absoluta con España". "Hablando tiene que haber una solución y los partidos nacionalistas catalanes tiene que darse también cuenta de cuál es la situación real. Yo creo que a la gente hay que hablarle claramente, pero, desde luego, con el 'ordeno y mando', este 'vara y todos a la cárcel', que es lo que se oye a una importante parte de los dirigentes políticos de Madrid", ha apuntado.

Esteban ha dicho que de la forma que plantean Rivera y Casado "no se va avanzar nada". "Vencer, claro, ya sabemos quién tiene los instrumentos gubernativos y de poder, ahora, convencer, que es lo importante, no ya en política, sino para tener una sociedad mínimamente cohesionada, así no se convence", ha concluido.