PNV cree que los PGE aseguran dos años de legislatura pero "van a cambiar las relaciones intenas" en el Gobierno

Lamenta que en España "no se puede criticar ni al Ejercito ni a la policía", y pide al Gobierno que diga "cuál es el clima" en el Ejercito

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que es una "buena" noticia que se hayan aprobado los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y ha considerado que asegurarán "por lo menos" dos años de legislatura, aunque ha advertido de que, "a partir de enero, seguramente van a cambiar las relaciones internas en el Gobierno".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha destacado que eran "necesarios" unos nuevos presupuestos "adaptados a la nueva situación", y porque "la mayoría veía la necesidad de mantener la legislatura", ya que, "si no se hubieran aprobado, en los próximos meses" habría habido "nuevas elecciones".

"Los presupuestos encauzan la duración de la legislatura y, por lo menos, están asegurados dos años. Pongo en duda que sirvan para reforzar al Gobierno. Ya hemos visto alguna disputa en los últimos meses, hemos visto a Podemos acudiendo a los medios para sacar cosas que no ha podido sacar, y seguramente veremos de esas los próximos meses. Ahora hay presupuestos, el instrumento para que un Gobierno perdure, y no va a ser fácil tirar tanto. A partir de enero, seguramente cambiará la relación interna en el Gobierno", ha insistido.

Por otro lado, el dirigente jeltzale ha criticado que hayan pasado "décadas" escuchando por parte de la izquierda abertzale que en el PNV eran unos "traidores" por participar en la actividad política en Madrid y que "no servía para nada", y que ahora, "de repente es muy importante, va a traer la república vasca, y votan a favor de la Casa Real, de la Armada, del Tribunal Constitucional y del TAV".

En este sentido, ha manifestado que la posibilidad de que PNV y EH Bildu lleven una agenda vasca conjunta a Madrid "empieza desde Euskadi", ya que, según ha dicho, la formación independentista mantiene "una intensa disputa" contra el Gobierno Vasco y "no tiene ganas de aprobar los presupuestos".

"Creo que debemos ser serios. Si no llegamos a un mínimo acuerdo en Euskadi, ¿por qué vamos a tener una única agenda? Si comenzáramos por aquí, podríamos hacer algo más allí, pero mientras tanto, nos pondremos de acuerdo en algunas cosas, pero, a partir de ahí, debemos empezar desde Euskadi", ha explicado.

EJERCITO

Por otro lado, Aitor Esteban ha lamentado que en España "no se puede criticar ni al Ejercito ni a la policía", y que eso es "mala señal", y ha instado al Gobierno a que "diga de verdad cual es el clima" en el Ejercito, tras el conocimiento del chat de mandos retirados del Ejercito en el que se hablaba de fusilar a 26 millones de españoles y las cartas al Rey de militares jubilados en contra del Gobierno.

"Ya he preguntado al Gobierno. Muchos de ellos (en referencia a los militares) han estado hasta hace no muchos años al frente del Ejercito. En una pregunta que hice hace unos seis meses, el Gobierno me respondió que dentro del Ejercito todo está bien, que es democrático y que no hay ninguna duda. ¿De verdad han mirado lo que ocurre dentro?", ha preguntado.

En este sentido, el dirigente jeltzale ha denunciado "algunos discursos que hemos visto en cuarteles, algunas celebraciones", o "la aparición de banderas inconstitucionales en algunos momentos".

"¿Se ha hecho alguna investigación? Si en Alemania hubiera sucedido, seguro que se hubiera hecho. ¿Por qué aquí no? Aquí no se puede criticar al Ejercito o a la policía, y eso es mala señal. El Gobierno debe decir la verdad sobre cual es el clima, qué se dice o quienes enseñan (en el Ejercito)", ha destacado.

Asimismo, ha preguntado si el Rey "no tiene nada que decir" al respecto, ya que, según ha dicho, "en otras ocasiones que ha considerado graves, como en Cataluña, ya salió". "¿Esto no es grave? ¿No es grave que algunos que han sido mandos del Ejercito difundan una carta así? ¿No debería cortar de raíz y decir claramente que es inaceptable y que no tiene nada que ver con él? Lo debería decir, porque, de lo contrario, queda la duda", ha advertido.

CGPJ

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso ha censurado la "inaceptable" actitud del PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha recordado que "hizo algo parecido en su momento" en la renovación del Tribunal Constitucional, "retrasando y retrasando los nombramientos para asegurarse una mayoría".

Así, ha preguntado que, actuando de esa manera, "¿cómo quieren que el resto veamos esos órganos como independientes?". "Si paralizan los nombramientos es porque quieren mantener unas mayorías, y eso significa que hay una pseudojerarquía por parte de algunos partidos hacia algunos de los nombrados, y eso no es bueno", ha asegurado.

Además, ha considerado que la propuesta que realizaron PSOE y Unidas Podemos para la renovación del CGPJ "tampoco es la más adecuada", por lo que ha instado a todas las partes a "reconducir" la situación y llegar a un acuerdo.