PNV cree que la posición de Mazón es "muy complicada" y que "no tiene mucho futuro"

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que "la responsabilidad directa" de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana es de su presidente, que en estos momentos es el popular Carlos Mazón, por lo que ha considerado que su posición tras lo ocurrido con la DANA es "muy complicada" y "no tiene mucho futuro".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado, en todo caso, que "ahora todos deberíamos tratar de que todo vuelva a su ser y luego, cuando la sangre no esté tan caliente, ver qué ha hecho cada uno poniendo todos los datos encima de la mesa, aunque parece que algunos no quieren eso, sobre todo el PP, porque quiere enredarlo todo y meter ruido".

En este sentido, ha indicado que el PP "ha visto la oportunidad de sacar el nombre de (Teresa) Ribera", algo que, en su opinión, "deja claro que a (Alberto Nuñez) Feijóo le da igual poner en peligro el proyecto europeo para los próximos años", en referencia al hecho de que el PP no vaya a apoyar la candidatuta de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que forme parte de la nueva Comisión Europea dirigida por por la presidenta, Ursula von der Leyen,.

"Está claro que ahora sale el caso de Ribera para ocultar los errores de Mazón, pero, ¿quién tiene la responsabilidad directas en Valencia? Su presidente, y no puede decir que el otro también lo podría haber hecho porque tiene más mando que él. Nosotros en Euskadi no diríamos algo así. Si tenemos responsabilidades, tenemos que afrontarlas, y no queremos que Madrid tome el mando, pero sí ayudar y coordinarnos", ha explicado.

Por ello, el dirigente del PNV ha considerado que lo que pretende en estos momentos el PP es "buscar culpables o nombres que pueden ser culpables y ponerlos encima de la mesa para enredarlo todo, aunque, a decir verdad, la posición de Mazón es muy complicada y no creo que tenga mucho futuro".