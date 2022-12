PNV cree "positiva" la propuesta de ERC de nuevo referéndum abriendo "una posición de acuerdo con el Estado"

Dice que, "por mucho que Feijóo reclame y que Abascal patalee", no le ve a Sánchez "moviendo ni un centímetro la fecha de las elecciones"

BILBAO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado "positiva" la nueva propuesta de ERC de un referéndum para obtener la independencia, "abriendo una posición de acuerdo con el Estado".

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que no cree que ERC lo plantee "para que pase mañana". A su entender, "hay que valorar positivamente, en su justa medida, el escenario que está dibujando para el futuro ERC, en la medida en que está llevando la celebración de un referéndum a parámetros internacionales y objetivos".

Según ha recordado, una de las críticas que se hacía al proceso catalán es que era "unilateral y no había habido una negociación con el Estado, una mediación internacional y unas reglas de juego claras", mientras que, ahora, ERC "lo está poniendo y abre una posición de acuerdo con el Estado, un poco el modelo de Montenegro".

Andoni Ortuzar ha afirmado que "todavía queda mucho tramo para negociar", a la vez que ha considerado "una propuesta positiva lo que ha planteado ERC". "Otra cosa es que también, con toda la legitimidad del mundo, desde el Gobierno del Estado, desde los partidos estatales, pongan enfrente alternativas distintas, pero si se abre un paso al diálogo político y esto no se judicializa, habremos dado un paso adelante importante".

Preguntado si el planteamiento de ERC es trasladable al nuevo estatus para Euskadi, Ortuzar ha señalado que, "en las características del texto que el PNV planteaba para el nuevo estatus, uno de los temas era el derecho a decidir y lo que planteábamos es que el derecho a decidir tenía que ser negociado de acuerdo con las instituciones de un lado y de otro, y su ejercicio pactado". De esta forma, ha asegurado que es "algo muy parecido a lo que ERC está promoviendo".

DELITO DE MALVERSACIÓN

Ortuzar se ha referido también a la reforma del delito de malversación, aprobada ayer por el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana y ha considerado que, "desde Madrid se está irradiando una opinión bastante distorsionada" de lo que es esta reforma. Según ha dicho, no cree que "vaya a ser, ni deba ser, un coladero para facilitar, para perdonar o para que los corruptos salgan airosos o con menores penas".

El dirigente jeltzale ha precisado que "lo que la gente tiene que recordar es que lo que ahora se cambia fue una reforma que hizo el PP por sí solo, cuando tenía mayoría absoluta, y no estaba destinada a reforzar la lucha contra la corrupción, sino a meter miedo al presidente Artur Mas y a los políticos catalanes para que no entraran en el referéndum del 9N".

Con esta reforma, que ha reconocido "muy ad hoc para el caso catalán", ha precisado que, "en el fondo, y eso es lo que tiene que entender la gente", lo que se hace es "volver a la situación que había antes del 2015".

Si el PNV hubiera estado "en la pomada de las negociaciones", seguramente hubieran hecho "otra cosa", según ha afirmado, para considerar bueno lo acordado "si redunda en que Cataluña vaya a una cierta normalización política en la que las personas, los partidos y las instituciones puedan expresar con libertad y puedan defender sus ideas y puedan poner en marcha procesos políticos".

Según Ortuzar, "tal y como está el nuevo texto se salvaguarda una legislación rígida, suficientemente dura con la corrupción" y lo que se consigue es "dulcificar o allanar el camino para que Cataluña discurra por unos por unos ámbitos más normales, más democráticos y de no tanta judicialización de la política". "En el fondo, lo que hay detrás es intentar volver a la política desde la política y no desde el desde los ámbitos judiciales y las penas", ha insistido, para remarcar que "el corrupto no sale a la calle".

ELECCIONES Y MOCIÓN DE CENSURA

En relación a la petición de elecciones anticipadas por parte del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y de la presentación de una moción de censura por parte de Vox, ha considerado estas actuaciones un "ejercicio vacuo". En su opinión, estos partidos quieren "recrear una situación falsa, artificial".

Según ha dicho, "da la sensación de que los políticos españoles, da igual unos que otros, han decidido que es más rentable, de cara a las elecciones próximas, la confrontación y el choque de trenes que el diálogo y los acuerdos".

"Nosotros somos un partido de diálogo, de acuerdos y de si se pueden componer las cosas y dar estabilidad a las instituciones hay que dárselas", ha dicho, para augurar que, hasta mayo, en Madrid "nos esperan seis meses muy broncos, muy crispados y muy tensos" y, según ha advertido, "depende de lo que pase el 28 de mayo en las municipales y forales, después vendrá la madre de todas las batallas políticas que nos llevará a las elecciones de diciembre o de enero".

En ese sentido, ha dicho que, "por mucho que Feijóo reclame y que Abascal patalee", no le ve a Sánchez "moviendo ni un centímetro la fecha de las elecciones antes de que pueda agotar la legislatura".

Además, ha añadido que "muy torpe o muy mal tendría que hacer las cosas Sánchez para que quienes hoy le estamos dando la cobertura política se la quitemos" porque "a nadie de los que estamos ahí apoyando a este gobierno, a pesar de que tenemos nuestros más y nuestros menos con él, nos interesa que se adelante la legislatura, porque solo le favorecería al PP y a Vox, no le favorecería a la gente".

Ortuzar ha asegurado que "hay muchas cosas por hacer" y que 2023 va a ser "un año bastante complicado", por lo que ha pedido "no meter más incertidumbres, ni más líos a la cuestión y más presión a la caldera", sino que ha instado a hacer las cosas "lo mejor posible y agotar las legislatura en todos los ámbitos".

ESTATUTO

Por otro lado, ha señalado que del acuerdo presupuestario queda "una cosa pendiente, que es la culminación del Estatuto de Gernika". "Ahí sí que estamos un poco disgustados y enfadados por el ritmo caribeño, por la escasa rapidez o diligencia con la que los ministerios afectados están dando cauce a las conversaciones con el Gobierno Vasco de cara a hacer efectivos cuanto antes los traspasos de las competencias, que son materias técnicamente bueno que están ya muy estudiadas", ha dicho.

En ese sentido, confía en que antes de fin de año llegue la transferencia de trenes de cercanías y, según ha advertido, "detrás hay otras cosas" como "la gestión del litoral", que "técnicamente no debieran de ser muy complicadas", sino que "lo que necesitan es un poco de impulso político por parte del gobierno central para hacer posible los traspasos".

Sobre las desavenencias entre PNV y Partido Socialista por la ampliación de las subvenciones al transporte público para 2023, ha dicho que la formación jeltzale va a ser "como el martillo pilón" y ha criticado la posición de EH Bildu que "prefiere que el dinero se gaste de los presupuestos vascos, en lugar de venir de los presupuestos españoles en una parte", porque esta bonificación "es un proyecto inicial del Gobierno español".

"Son ellos los que crean la necesidad y luego retiran el dinero, por lo que si se van a prorrogar algunas ayudas, lo lógico también sería que se prorrogara estas ayuda y nosotros lo vamos a seguir intentando", ha reiterado.

Por otro lado, ha considerado que EH Bildu le hace "poca sombra" al PNV en Madrid y ha dicho que le ve "un partido facilón y bastante más barato en Madrid que en Gasteiz".

Según ha afirmado, la forma que tiene EH Bildu de negociar en Madrid es "de saldo" y "simplemente con que les inviten a las reuniones y les dejen pisar la moqueta ya les vale". En su opinión, "podrían aprovechar más su capacidad negociadora", mientras que el PNV "sigue manteniendo su nivel" frente a las negociaciones 'low cost" de EH Bildu, "y los resultados de cada uno ahí están para evaluarse".