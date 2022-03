PNV cree que Sánchez, "más que mal, actúa despacio" ante la crisis por la invasión en Ucrania

Atutxa dice que lo ocurrido con el Sahara es "terrible" y denuncia haberse enterado "porque el Gobierno de Marruecos lo ha hecho público"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este martes que sectores como el transporte, la ganadería, la agricultora o la pesca necesita "ayudas puntuales en este momento", y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "más que mal, actúa despacio" ante la crisis económica generada por la invasión rusa de Ucrania.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha insistido en que "nos encontramos en un momento concreto en el que deben llegar ayudas puntuales", y que el hecho de que el Gobierno central espere hasta el 29 de marzo para abaratar luz, gasolina y gas, "puede ser tarde", ya que, en su opinión, "la gente ya está en apuros para mantener lo suyo esta misma semana".

"Más que mal, Pedro Sánchez actúa despacio en esta cuestión. No sé a qué espera. Creo que no hay mala voluntad por parte del Gobierno de España, y es cierto que Europa también debe intervenir sobre algunos impuestos en concreto, pero en otros países ya han comenzado a tomar medidas concretas", ha indicado.

Asimismo, la dirigente del PNV ha considerado que el presidente del Gobierno "no está haciendo muchos esfuerzos" para poder seguir avanzando "con la exigua mayoría que tiene", y que "está perdiendo una gran oportunidad, sobre todo porque los partidos de la investidura hemos mostrado buena voluntad".

SAHARA

Asi, Itxaso Atutxa ha destacado que "lo ocurrido con el Sahara ha sido terrible", y ha denunciado que "nos hemos enterado porque el Gobierno de Marruecos lo ha hecho público, no el propio Pedro Sánchez".

La dirigente del PNV ha criticado que el cambio de postura del Gobierno de España respecto al Sahara "rompe acuerdos internacionales", y ha lamentado que lo haya hecho "sin decírselo ni a nosotros, ni a la primera fuerza de la oposición, ni creo que a sus socios".

"Creo que es algo grave. Nosotros siempre hemos mantenido una relación especial con el pueblo saharaui, y con esta decisión, se olvida de la voluntad del pueblo del Sahara y de importantes decisiones tomadas a nivel internacional", ha criticado.

FEIJOO

Por último, la presidenta del BBB del PNV ha calificado de "muy grave" que el próximo presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, haya "adecuado" su postura ante Vox, y ha considerado que, si ese es el nuevo PP, yo no lo veo como un socio atractivo".

"Ha hablado cinco veces y ha fallado las cinco. No sabemos hacia dónde va o qué es lo quiere cambiar. Un día dice una cosa y al siguiente dice algo que no se parece. Me parece muy grave la adecuación de su postura ante Vox. No sé cómo va a ser, pero, si ese es el nuevo PP, yo no lo ve como un socio atractivo", ha insistido.