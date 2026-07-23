El PNV cree que Zapatero no "ha aportado nada" y que habrá que esperar al juicio

Archivo - La diputada del PNV, Maribel Vaquero. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "no ha aportado nada" en la primera entrevista que ha concedido desde su imputación, y ha augurado que habrá que esperar al juicio para conocer más datos sobre sus actividades y su posible influencia para la concesión del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

"Sabemos lo mismo que sabíamos ayer", ha resumido al ser preguntada en los pasillos del Congreso si le habían satisfecho las respuestas de Zapatero, quien ha negado haber influido para rescatar Plus Ultra, ha atribuido las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho a un "regalo de cortesía personal", negando que tuviera intención de defraudar, y ha rechazado haber usado a sus hijas como testaferros.

Según la portavoz parlamentaria de los nacionalistas vascos, el expresidente "no ha aclarado nada" en torno a las preguntas se que está haciendo la opinión pública desde su imputación. "Seguimos en la misma situación que antes de la entrevista y tendremos que esperar a lo que se produce en el juicio", ha indicado.