PNV denuncia "tramas judiciales al dictado del PP y sus grupos fascistoides que humillan a las instituciones vascas"

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, denunció hoy que existen "tramas judiciales" que "siguen funcionando a los dictados de los intereses básicamente del PP y de todo ese grupo de corifeos fascistoides que andan por ahí presentando querellas", lo que, a su entender, hace que las instituciones vascas estén "humilladas", como en el caso del encausamiento del lehendakari, Juan José Ibarretxe.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bilbao defendió el derecho a criticar las actuaciones de los jueces en nombre de la libertad de expresión, "siempre con respeto y sin faltar a la verdad".

En este sentido, recordó que "hay sectores importantes de la Judicatura" cuyo nombramiento es una "herencia de la mayoría absoluta del PP" en la etapa de José María Aznar.

Según indicó, "la brecha" entre las instituciones que eligen los ciudadanos y la Justicia "la están produciendo determinados sectores judiciales" que "actúan al dictado del PP y sus entornos y sus grupos más o menos fascistoides que presentan las querellas, que si España y Libertad, que si Foro de Ermua y cosas así por el estilo".

Para el diputado general de Vizcaya, "hay jueces que están siendo las correas de transmisión de una forma de entender la política, algo que "hay que denunciar". Además, comparó las quejas por las "presiones" denunciadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, con el debate que se ha vivido en torno a la situación penitenciaria del preso de ETA Iñaki de Juana Chaos. "¿Qué está pasando estos días cuando se iba a reunir la Audiencia Nacional con el caso de De Juana Chaos?, todo el mundo hablando, ¿ahí no hay presiones?", preguntó.

José Luis Bilbao consideró que la Justicia está protagonizando situaciones "alarmantes", como, según él, demuestra el hecho de que a un joven que mató a un taxista en Bilbao le hayan condenado a 11 años y a De Juana Chaos a 12 por dos artículos de opinión.

"El señor Patxi López se reúne con el señor Otegi y el Tribunal Supremo ve que no hay delito, en cambio, si es el señor Ibarretxe el que se reúne con Otegi, otros jueces de aquí sí ven indicios de delito. Algo falla, la Justicia, o es justa o no es tal. No sé si será legal, si no será legal, pero no es justa en este momento", advirtió.