PNV dice que "los ataques" al euskera "no tienen fin" y muestra "asombro" ante la postura del PSE

BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este jueves que "los ataques" al euskera "no tienen fin" y ha mostrado su "asombro" por la actitud que muestra en esta cuestión el PSE-EE, socio de la formación jeltzale en el Gobierno Vasco.

Atutxa se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el decreto municipal de normalización del euskera y a la manifestación convocada por Kontseilua para este próximo sábado en Bilbao para denunciarlas.

"Vemos una y otra vez que los ataques al euskera no tienen fin. Hay dos cosas en este cuestión. Una es la del idioma, y otra es la defensa de nuestras leyes en nuestro ámbito. Hemos leído a expertos decir que no hay una postura contraria (al euskera), sino que los jueces se han movido en lo que establece la ley, pero a mi me cuesta creer que eso sea así, viendo hacia dónde nos llevan y que especialmente pasa aquí, cuando el euskera está por medio, porque hemos visto que en otros lugares como Baleares o Galicia con parecidas leyes y artículos no han supuesto ningún problema", ha explicado.

Asimismo, la presidenta del BBB del PNV ha destacado que ve al PSE-EE "alejado" en esta cuestión y que su postura le produce "asombro", ya que, según ha dicho, los socialistas "han mantenido una postura distinta en las leyes municipales de Baleares o Galicia que son muy parecidas a la nuestra".

"Siempre son Euskadi y Navarra donde los socialistas tienen otra postura. Nunca lo he entendido y no sé por qué se mantienen ahí. No entiendo por qué no hacen una defensa más firme y, sobre todo, más positiva, de una lengua que es de todos. Muchas veces lo mencionan, pero a la hora de defender la cooficialidad y la ley no veo una postura firme por su parte", ha lamentado.