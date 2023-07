PNV dice que las sentencias sobre el euskera suponen "una tremenda injerencia" y que "no respetan el autogobierno vasco"

BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV al Congreso por Guipúzcoa Joseba Agirretxea ha asegurado este viernes que las últimas sentencias sobre los requisitos de euskera para acceder a empleos públicos suponen "una tremenda injerencia" y que "no respetan el autogobierno vasco".

Agirretxea se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a sentencias como la del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz que ha anulado los requisitos de euskera en las bolsas de secretarios e interventores locales o a la resolución del Tribunal Constitucional en relación al artículo 6.2 de la ley vasca de Instituciones Locales.

En su opinión, este tipo de sentencias "no coinciden con las condiciones y con los modos que la sociedad ha establecido para su autogobierno", algo que ha considerado "muy grave", ya que "no es simplemente ir contra el autogobierno, sino estar fuera de la realidad del país, y eso significa que tenemos un sistema judicial que, en gran medida, no responde a los mecanismos que la sociedad ha establecido para su autogobierno".

"Nos parece una tremenda injerencia, que no respeta ni el autogobierno vasco ni el sistema que las instituciones vascas han establecido para organizarse. Sea contra los ayuntamientos o sea contra el Gobierno Vasco, se han metido donde no se debían haber metido, y así podemos llegar a un momento muy grave en el que dé igual qué hacemos los políticos o el poder legislativo, porque siempre habrá un juez que eche todo por la borda, y eso es algo muy grave para el futuro de la sociedad", ha advertido.