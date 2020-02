El PNV dice que los votantes del PP vasco juzgarán si les parece bien que el partido lo dirija Casado

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha subrayado este martes de que serán los votantes del PP vasco los que tendrán que juzgar si les parece bien o mal que el partido lo dirija Pablo Casado desde Madrid.

Esteban se ha referido así, en los pasillos de la Cámara Baja, a la decisión del presidente del PP de sustituir al que era su candidato en Euskadi a las elecciones del próximo 5 de abril, Alfonso Alonso, por Carlos Iturgaiz.

El nacionalista vasco ha señalado que a él personalmente no le gusta ese modelo de partido "absolutamente dirigido" desde la cúpula pues considera que "no es precisamente un ejemplo" o al menos "no debería serlo".

Y, dicho esto, no ha desaprovechado la ocasión para desear "toda la suerte del mundo" en lo personal al hasta este lunes presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, con el que ha confesado que tenía "buena relación".

Pero también para cargar contra Iturgaiz por las primeras declaraciones que hizo tras su designación asegurando que le gustaría tener el voto de los electores del Vox en los próximos comicios autonómicos.

"(Iturgaiz) habló a las claras del proyecto que quiere impulsar Casado y de lo que quiere para el PP vasco", ha dicho Esteban, quien augura que las listas "seguro que van en consonancia con este mensaje a Vox".