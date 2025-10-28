El PNV justifica su ausencia del interrogatorio a Sánchez en el Senado: "No participamos en circos político mediáticos"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha justificado este martes la ausencia de su partido en la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión del Congreso que investiga la corrupción socialista, un órgano del que los nacionalistas vascos se borraron tras comprobar que es un mero "circo político mediático".

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso, subrayando que el PNV dejó de asistir a las sesiones de esa comisión cuando constató que no estaba cumpliendo su función "de transparencia" y sólo servía para que se lanzaran acusaciones entre 'populares' y socialistas.

"Además, muchas de las personas que son citadas están encausadas o son testigos y por lo tanto no van a contar nada en el Senado que tengan que contar en sede judicial. Nosotros estamos a favor de la transparencia, pero hemos decidido que en circos mediáticos y políticos no vamos a participar", ha zanjado.