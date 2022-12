PNV no descarta una "modificación puntual" de la ley del solo sí es sí y ve necesario hacer "un examen de la situación"

Critica la "deslealtad" por parte del Gobierno central a la hora de cumplir el calendario competencial

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado necesario hacer "un examen serio de la situación" generada por la ley del 'solo sí es sí' y ha reconocido que no descarta una "modificación puntual" de la misma.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha afirmado además que comprende que el lehendakari, Iñigo Urkullu, hable de falta de lealtad institucional por parte de Pedro Sánchez en lo que respecta al cumplimiento del Estatuto. Según ha denunciado, el Ejecutivo central plantee un calendario de negociación y luego lo incumple.

"Hay otras cuestiones que, atendiendo a compromisos presupuestarios, se han ido cumpliendo y tenemos en eso un balance positivo. Pero deslealtad en el calendario competencial sí", ha expresado.

De este modo, ha denunciado que haya cuestiones en las que no hay "ninguna voluntad" negociadora por parte del Gobierno. "En el acuerdo de investidura se acordó estudiar cambios para dar cauce a las diferentes identidades nacionales, se firmó y no he visto ninguna voluntad cuando esto puede dar una solución o un cauce más estable al tema catalán y vasco", ha insistido.

Por contra, y pese a que ha sostenido que no hay voluntad del Ministerio para conformar una comisión permanente de transferencias, ha destacado que la competencia sobre trenes de cercanías es un tema avanzado y que considera "va a ser posible sin que deba pasar mucho tiempo para que el acuerdo esté cerrado".

LEY TRANS

Ante la votación este lunes en comisión del dictamen de la conocida como 'ley Trans', Esteban ha reconocido que el PNV está en la línea de la ley vasca y, por ello, "más cercana a la que defiende Podemos". "Estamos a favor de que se apruebe una ley. Es un debate ideológico en torno a ver quién lleva determinadas banderas, alimentado por un sector concreto del PSOE", ha indicado, para añadir que los jeltzales se sitúan "en la línea del proyecto de ley inicial".

Asimismo, ha apostado por hacer "un examen serio de la situación" generada por la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.

"Si el mensaje que algunos quieren dar es hacer un cambio en la ley para que los casos que se producen por delitos anteriores sean subsanados, eso jurídicamente es imposible", ha advertido.

Según ha sostenido, el PNV está atento a las nuevas sentencias con la nueva ley y ha habido "alguna que generan dudas". "No descarto una modificación puntual de la ley y creo que no debería descartarlo nadie. Pero no engañemos a la gente, para los casos anteriores siempre habrá que aplicar la ley que está en vigor", ha afirmado.

Por otro lado, ha lamentado que no sea posible llevar a cabo una reforma de la ley de secretos oficiales y ha calificado el texto presentado por el Ejecutivo como "absolutamente inapropiado y rechazable", ya que "casi empeoraría la situación sin arreglar nada".

"Con 2023 como año electoral tramitar la ley va a ser muy complejo", ha indicado, para añadir que en estos temas no espera gran cosa del PP, pero "del PSOE esperaría más valentía". "Hablamos de secretos, del CNI, pero también de como se concibe la inviolabilidad del Rey que si no se cambia es por falta de voluntad del PSOE", ha criticado.

Además, ha indicado que el nuevo impuesto a los ricos y su aplicación en Euskadi es algo que está "hablado y no va a haber problemas". "Con un impuesto lo que hay que hacer es concertarlo. Es lo que está hablado y hay voluntad para hacerlo. Aquí regularemos y cobraremos en su caso", ha expresado.