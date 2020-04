PNV no ve necesidad de pactos de la Moncloa y pide negociar presupuestos si no se quiere ir a elecciones

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que no ve la necesidad de lograr nuevos pactos de la Moncloa para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria originada por el Covid-19, como plantea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no son "para salir de una mala situación económica", ya que, en su opinión, "esta situacion no se puede aprovechar para otras cuestiones como una recentralización". Para el PNV lo importante es negociar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado si no se quiere ir a elecciones.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido así a la entrevista que mantendrá esta tarde con Sánchez, dentro de la ronda convocada por el presidente con los representantes de todos los grupos parlamentarios para alcanzar un "acuerdo de reconstrucción" que haga frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Así, el representante jeltzale ha asegurado que desconocen cuál es la intención de Sánchez en esta ronda de contactos, aunque ha destacado que, tienen claro que, "si se necesitan acuerdos, deben ser en el ámbito económico, porque esta situación no se puede aprovechar para otras cuestiones como una recentralización o algo parecido".

En este sentido, ha indicado que, si el Ejecutivo central "quiere hacer este pacto para tocar temas como la sanidad, la dependencia o los servicios sociales que están en manos de las comunidades autónomas, no sé cómo acabaría la cosa, pero me entran dudas".

"En nuestra opinión, si se necesita un acuerdo amplio, es para salir de una mala situación económica. En eso se deben centrar todos los esfuerzos para un pacto amplio. Introducir otras cuestiones, con el actual reparto de competencias, podría ser dudoso y peligroso", ha advertido.

De esta manera, ha reiterado que no ve "la necesidad de este pacto", y ha destacado que "lo más importante" es lograr un acuerdo en torno a unos nuevos presupuestos, "y si lo del pacto sirve para eso, lo daría por bueno, y por eso debemos centrarnos en el ámbito económico y no en otros".

PRESUPUESTOS

En este sentido, Aitor Esteban ha recordado que aún se sigue "con los presupuestos de Rajoy", y ha advertido de que, si no se aprueban unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno "no tendrá la herramienta para hacer política" y eso llevaría "a unas nuevas elecciones".

El dirigente del PNV ha destacado que las cuentas públicas del Estado se deben "cambiar todavía con más razón, porque, con esta crisis, deberán ser unos presupuestos especiales, con grandes inversiones públicas, y en torno a eso se necesita acuerdo".

"Si no se logra ese cambio, el Gobierno no tendrá la herramienta para hacer política, y entonces, ¿dónde nos lleva eso? A unas nuevas elecciones. Por eso digo que el principal esfuerzo debería ser en torno a unos nuevos presupuestos, y hablar de otras cuestiones en estos momentos me parece que está de sobra", ha afirmado.

De esta manera, ha considerado que, sin unos nuevos presupuestos, "sería muy complicado y, en mi opinión, imposible, que el Gobierno avance y se mantenga, tanto por lo dicho por el propio presidente, como, sobre todo, por la práctica".

Además, Esteban ha reconocido que la cuestión de las competencias del Estatuto de Gernika pendientes de transferir por el Estado a Euskadi "está paralizada", algo que el PNV entiende por la actual situación. "Hasta que la pandemia esté superada, todas las instituciones debemos centrar en eso nuestros esfuerzos. Pero después, ahí están los acuerdos y se deberán cumplir", ha añadido.

PSOE-PP

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso ha criticado "la disputa política" que mantienen PSOE y PP, "unos para mantenerse en el poder, y otros para lograr cambiar el Gobierno", y ha asegurado que en la formación jeltzale "no estamos en eso", sino que lo que quieren es "claridad, tener datos y que se respeten las instituciones y el papel que tienen", tanto las estatales como las vacas".

"La disputa entre PSOE y PP se centra en cambiar la política del momento, y nosotros no estamos en eso. Creemos que estamos en un mal momento, y que debemos dejar atrás la pandemia cuanto antes. Estamos dispuestos a ayudar y a colaborar en todo, pero con claridad y sin aprovechar la situación para otras cosas", ha concluido.