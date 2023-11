PNV pide hablar "sin dramatismos" de los "sentimientos nacionales que intengran el Estado" como el vasco y el catalán

Ortuzar pide al PP que "no demonice" el acuerdo de PNV con el PSOE porque, si hubieran negociado con ellos, "el contenido sería el mismo"



BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reclamado que se hable "sin dramatismos" de los "sentimientos nacionales que integran el Estado" como el vasco y el catalán, y ha pedido "mesura" ante "la grandilocuencia y la exageración que se han instalado en la política española".

Además, ha dicho al PP que "no demonice" el acuerdo de su partido con el PSOE porque, si hubieran negociado con ellos, "el contenido sería el mismo". "Entonces (para el Partido Popular), sería legítimo, democrático y no rompería nada", ha censurado.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que en esta legislatura se abre la oportunidad de abordar la plurinacionalidad del Estado, "que es muy diverso, en el que estamos muchos partidos muy diferentes y con intereses también muy diferentes", que hay "que intentar unir".

En la actual "situación compleja" que se vive, ha emplazado a "desdramatizar" porque "la política española se ha instalado un poco la hipérbole, la grandilocuencia, la exageración", de forma que "cualquier cosa rompe España, cualquier cosa que antes no podía ser, ahora puede ser y es estupendísima", mientras que "hace seis meses era un problema".

A su juicio, "ni entonces era un gran problema, ni ahora será estupendísima, ni el que den la Seguridad Social a los vascos va a romper España" ni tampoco la amnistía. "Tenemos que empezar a traer normalidad política, desde la discrepancia, y hacer que las cosas funcionen", ha apuntado.

El líder jeltzale cree que "se puede estar en contra y a favor de todo" pero la cuestión es "de qué medios se vale" cada uno "para poner en circulación política" su postura, en referencia al recurso a los tribunales.

"Yo respeto todas las posiciones y entiendo que haya gente que vaya en contra de la amnistía. Nosotros estábamos en contra del 155, y probablemente el partido que más trabajó para que se derogara en la época de Rajoy, fue el PNV, pero había mucha gente que estaba de acuerdo", ha indicado.

Ahora, según ha destacado, también "hay mucha gente que no está de acuerdo con la amnistía" y otros muchos que sí los están, como su partido. A su juicio, en la reacción al procés, hubo "una excesiva judicialización", y en estos momentos se necesita "un reequilibrio" a través de la amnistía. "Hay que desdramatizarlo", ha insistido.

"MESURA"

Para el presidente del EBB, no se puede trasladar a la ciudadanía "como que aquí se acaba todo, que es el fin del mundo, que se rompe España o se rompe el Estado o ya no hay división de poderes". Por ello, ha reclamado "un poquito de mesura".

Andoni Ortuzar ha recordado, sobre la Ley de Amnistía, que "la capacidad legislativa la tienen las Cortes Generales y no se las puede mediatizar", algo que se ha "intentado" para evitar su tramitación.

"Los tribunales juzgan o dirimen si las cosas están hechas conforme a la ley, pero las hace el legislativo. Entonces, la Ley de Amnistía está hecha, se votará, saldrá aprobada, tendrá que pasar los filtros de constitucionalidad que tenga que pasar, y si los pasa, democráticamente es una Ley para todos, que obliga a todos", ha remarcado.

En todo caso, entiende que haya gente que se manifieste en contra, aunque considera que no es "una buena solución", y ha llamado a buscar alternativas diferentes a las emprendidas durante el procés, porque quedó demostrado que, "tanto por un lado como por el otro", se optó por "vías ciegas".

"Vamos a explorar esta nueva vía. Hay que ser optimistas y tirar para adelante", ha emplazado, para apuntar que debe hacerse desde "las normas democráticas", aunque "con derecho a la crítica".

"CONFLICTOS VASCO Y CATALÁN"

Andoni Ortuzar ha considerado que, para abordar "el conflicto catalán y el conflicto vasco", hay que "reconocer la existencia de un hecho nacional, que es palmario", y eso "lleva a parejo unos derechos como sujetos políticos".

El líder jeltzale también ha dicho que hay que analizar "cuáles son los puntos de sutura, cuáles pueden ser los ámbitos en los que esas naciones pueden integrar un estado común, un proyecto político común". "Europa tiene un eslogan muy bonito que es 'unidos en la diversidad', ¿por qué no podemos incorporar ese eslogan europeo a la realidad del estado español?", ha preguntado, para precisar que ahora "algunos más que unidos", están "atados", en alusión a vascos y catalanes.

En este contexto, Andoni Ortuzar ha subrayado que el Estatuto de Gernika "fue un pacto entre el pueblo vasco y las instituciones democráticas del Estado, que no se ha cumplido". "Cuando las instituciones vascas hacen pronunciamientos sobre lo que quieren ser en el futuro, ni tan siquiera hay una disposición a abrir la puerta", ha añadido, para poner como ejemplo lo ocurrido con el Plan Ibarretxe.

"¡Sentémonos a hablar!. De un diálogo nunca salen malas cosas", ha manifestado.

Ortuzar ha asegurado que hay una "nación vasca" y un "sentimiento nacional". "Yo soy vasco y mi nacionalidad es la vasca, pero para expresar mi nacionalidad, no niego ninguna otra. En cambio, hay demasiada gente, y creo que es la raíz de este problema, que para expresar y ratificar la nación española, siente la obligación de negar que existen otras naciones en el Estado", ha apuntado.

A su entender, esto "se podría reconducir si se reconociera que hay diferentes maneras de sentimiento nacional que integran un Estado". "Creo que ha llegado el momento de hablar sin dramatismo de todas estas cosas. La democracia española debe ser lo suficientemente madura y ha tenido un rodaje amplio como para que un debate de estos se pueda abordar sin tensiones y sin dramatismos. Hace 25 años, 30 años, 40 años no podía ser porque había ruido de sables, etc", ha dicho.

Para el presidente del EBB, "cuarenta años después, se podrá hablar de todo esto", porque hasta ahora ha habido "diálogo de sordos".

CONVERSACIONES CON EL PP

Andoni Ortuzar ha asegurado que las conversaciones que mantuvieron con el PP de cara a la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo tuvieron "relativamente poca profundidad". "Nosotros quisimos ser honestos y transparentes con el PP. A pesar de que ellos se empeñaban en decir que Vox no estaba, era un gran elefante en el pasillo que no dejaba entrar por la puerta a nadie. Eso hacía que para nosotros fuera prácticamente imposible incluso iniciar negociaciones", ha apuntado.

En todo caso, cree que en "procesos de este estilo siempre hay cantos de sirena, y gente que trae y que lleva". Sobre las palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, al advertir que algún día revelaría lo que les llegaron a ofrecer los populares, y apostilló que iba a ser "llamativo", Andoni Ortuzar ha dicho que la intención no era "sacar las vergüenzas al PP".

"Lo que Aitor quería expresar era: no demonicen ahora el acuerdo conseguido por el PNV porque, si hubiéramos entrado en una negociación con ustedes, los contenidos habrían sido los mismos, y entonces, estarían 'de puñetera madre'. Si lo concedo yo está bien, es legítimo, democrático y no rompe nada, y si lo concede el otro es 'lesa patria", ha añadido.

Además, ha recordado que Esteban respondió a Feijóo, tras su intervención "apocalíptica" en el Congreso en la que "fue contra el PSOE", pero "en el reparto de munición, casi le dio más" al PNV.

Preguntado por si apoyarían una moción de censura contra Sánchez si no cumple los acuerdos, lo ha rechazado, aunque ha precisado que "un gobierno que no cumple, no merece estar en la Moncloa". "Pasaría lo que tendría que pasar", ha apuntado, para señalar que "perdería votaciones todos los miércoles", pero cree que no se llegará a "esa tesitura". Además, considera que los que han apoyado la investidura debe aprobar los Presupuestos, pero "negociándolos".