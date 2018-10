PNV y PSE en Bilbao rechazan publicar en la web municipal regalos y entradas que reciben y el uso que se les da

Publicado 25/10/2018 13:15:03 CET

Sagardui (PNV) dice que seguirán publicando "la información relevante para dar cuenta de la actividad municipal"

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Gobierno del PNV y PSE-EE ha rechazado una moción conjunta de EH Bildu, UdalBerri Bilbao en Común y Ganemos Goazen Bilbao en la que se instaba al Ejecutivo local a que, "ampliando sus parámetros de transparencia y buen gobierno", publiquen en el Portal de Transparencia una relación "precisa y actualizada de todos los regalos o entradas" que recibe el Ayuntamiento, así como el detalle sobre el uso que se hace de dichos regalos o entradas.

En el Pleno municipal ha salido adelante, con los votos de PNV, PSE y la abstención del PP, una enmienda de modificación del Equipo de Gobierno en la que se insta a firmar el Código Ético aprobado en el Ayuntamiento a quienes no lo hayan hecho, y a "continuar trabajando en todos los ámbitos de la política municipal, lo que significa en todas sus intervenciones, desde el cumplimiento escrupuloso del Código Ético".

El portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Ladhou, ha recordado que el mes pasado "quedó clara la nula voluntad del Equipo de Gobierno de sortear entre la ciudadanía las miles de entradas que recibe este Ayuntamiento para la asistencia a los eventos que se organizan en la Villa y en los que toma parte esta institución".

Además, ha añadido que, "el listado de personas agraciadas es opaco, ciego y no transparente, pues ni la oposición ni la ciudadanía pueden saber quiénes son las personas que reciben las entradas, es decir, no sabemos cuáles son esos supuestos compromisos institucionales".

Por ello, ha considerado que publicarlo en la web municipal, en el Portal de Transparencia, "es la única forma de demostrar que se realiza el reparto de entradas con un criterio institucional y no arbitrario".

Además, ha afirmado que el Código Ético firmado en 2016 es "de risa" y los integrantes del Gobierno del PNV y PSE "lo están corrompiendo día a día con esa actitud prepotente, oscurantista y contraria a la transparencia que debe presidir su gobierno".

ARGUMENTO "MACHACÓN"

La portavoz de Udalberri Bilbao en Común, Carmen Muñoz, ha rechazado el argumento "machacón" de que estas entradas son "para uso profesional en el sentido de que mediante ellas" los concejales "cumplen las funciones y deberes asumidos en el cargo político", porque, para ello, "con un centenar de entradas sería suficiente" y de lo que hablamos es de "la apropiación indebida de miles de entradas obtenidas por pertenecer a una institución pública".

Muñoz ha demandado que el gobierno municipal "mejore bajo criterios de buen gobierno" y "asuma de forma sincera parámetros de transparencia, no tanto para salir bien posicionados en los rankings internacionales, sino simplemente para ser transparentes con la ciudadanía".

"Si no quieren desprenderse de sus privilegios, por lo menos sean coherentes y publiquen en el Portal de Transparencia quiénes son las personas, entidades, instituciones u otros, los que se benefician de todas esas entradas", ha exigido, para señalar que ésta sería "la única forma de poder fiscalizar el uso que se hacen de las mismas, asegurando por lo menos una gestión un poco más transparente de lo que hasta ahora nos tienen acostumbrados".

La portavoz de EH BIldu, Aitziber Ibaibarriga, ha considerado necesario "un sistema de sorteo" de las entradas que recibe el Ayuntamiento, porque, a su entender, "se puede garantizar la representación institucional y, además, no hacer un uso privativo de entradas pagadas por todos los bilbaínos". Como ejemplo, ha puesto el Festival BBK Live y ha dicho que el Ayuntamiento se podría quedar con 29 entradas (número de concejales) y "sortear 1.491", pero "se quedan un montón de entradas que no sabemos dónde acaban".

Por ello, ha exigido que se incluya en el Portal de Transparencia "el uso que se hace de las entradas para saber si es el adecuado"."¿Van a publicar el listado del reparto de las entradas en la página web municipal, sí o no?", ha preguntado al equipo de Gobierno del PNV y PSE, y ha anunciado que su grupo no va a firmar el Código Ético rubricado en 2016. Según ha censurado, la práctica política de PNV y PSE "entonces y ahora, deja en papel mojado ese código ético".

Por su parte, la edil del PP Beatriz Marcos ha dicho que su grupo "no sabe ni qué regalos ni entradas recibe el Ayuntamiento", pero, en cualquier caso, ha señalado que "como representantes" de los ciudadanos tienen que acudir a diferentes actos. "Para nosotros eso no es privilegio, eso es trabajo", ha remarcado.

GESTIÓN "TRANSPARENTE"

La edil de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos, Gotzone Sagardui, ha afirmado que "está demostrado que este Ayuntamiento es transparente en su gestión", y "no hay privilegios" para el Equipo de Gobierno.

"No son privilegios, es trabajo, y no son nuestros amigos quienes van a los actos", ha asegurado, para indicar en que no hacen de la gestión de los regalos y las entradas "un departamento en el que somos dueños y señores del Ayuntamiento".

"No hacemos un uso ni personalista ni partidista", ha insistido, para asegurar que, "como hasta ahora, publicarán la información relevante para dar cuenta de la actividad municipal, y no porque ustedes consideren que haya una actividad en la que no compartiendo sus criterios siembren la duda".

El portavoz del PSE, Alfonso Gil, ha considerado que existe "una utilización maniquea de lo que es la representación institucional" y ha negado que "el extremo de que ser concejal de Bilbao le genera una serie de beneficios por encima del interés de los ciudadanos".