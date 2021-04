PNV ve en el autogobierno la vía de salida a la pandemia y no descarta asumir liderazgo del estatus con un texto base

Ortuzar dice que Euskaltel podría dar un servicio "muy soberano" pero "de txalaparta" y Euskadi sería "un país atrasado"

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, cree que el autogobierno es el instrumento que hará posible la salida de la pandemia y, por otra parte, asegura, en relación al nuevo estatus, que están tanto dispuestos a negociar como a "asumir el liderazgo de la redacción de un texto base".

En una entrevista en el diario Deia, recogida por Europa Press, indica que este Aberri Eguna quieren lanzar un mensaje de que Euskadi va a tener "una salida y futuro", a pesar de la fatiga pandémica. "Vamos a volver a la Euskadi precovid que florecía a finales de 2019. Este pueblo tiene fuerza para hacerlo, y tenemos un autogobierno que es el instrumento para hacerlo posible. Y hay un partido, el PNV, que manifiesta su máximo compromiso para conseguirlo. Es un contrato de reconstrucción de este país con la sociedad", señala.

Ortuzar insiste en que "gran parte del secreto" de que se pueda salir de la pandemia, y que se haga "pronto y bien, está en el autogobierno". "Es la herramienta indispensable para salir bien de esta situación".

Cuestionado por las fechas para recuperar la ponencia de autogobierno, asegura que ningún Parlamento del mundo está "en una posición normal ni normalizada". "Espero que, en cuanto tengamos el proceso de vacunación asegurado y en otoño, podamos empezar a retomar con normalidad absoluta la actividad política. Y en esa normalidad absoluta estará también la Ponencia de Autogobierno", asegura.

Ortuzar niega que el PSE-EE les esté frenando y, aunque saben que los socialistas no comparten gran parte de su hoja de ruta hacia el autogobierno, algo recogido en el pacto de gobierno, donde se deja "libertad de planteamiento", afirma que "una cosa es discrepar, y otra es paralizar. Tenemos la posibilidad de abrir un periodo de negociación entre los partidos sobre la base del legado de la comisión de expertos y que salga un texto".

LIDERAZGO TEXTO BASE

"Podríamos tener también la opción de que algún partido asumiera la tarea de redactar una proposición de ley a negociar con los otros partidos, que luego derivara en un texto a proponer al Parlamento Vasco y fuera a Madrid. El PNV está dispuesto a hacer cualquiera de los ejercicios que los otros partidos quieran. Estamos dispuestos a negociar, y estamos dispuestos también a asumir el liderazgo de la redacción de un texto base", asegura.

Ortuzar señala que quedan años hasta las elecciones y nadie debería tener la "tentación de utilizarlo de manera partidista y cortoplacista". "Si elevamos la mirada, tenemos la situación de Cataluña, que está ahí. Vamos a hacer una lectura vasca, y una lectura global para operar sin prisas. No vamos a dejar que nadie nos meta prisas, porque lo importante es que salga bien", afirma.

Por otra parte, asegura que no renuncia al derecho a decidir porque es consustancial "a un partido nacionalista y soberanista". En este sentido, indica que ni le dan "un valor totémico", ni aceptan que "se le meta al cuarto oscuro argumentando que rompe la convivencia". A su juicio, es "un derecho democrático y un mecanismo, no un fin en sí mismo" y cree que en Europa hay que buscar "un modo de garantizar a los pueblos sin Estado que tengan capacidad de decidir su futuro".

EUSKATEL

En relación a Euskaltel, tras la OPA anunciada por MásMóvil, afirma que no es "tanto que guste o no, sino si responde a la lógica de los tiempos o no". "En Estados Unidos, un mercado de 300 millones de personas, hay tres operadores de telefonía. En China, con 1.400 millones, hay unos cinco operadores. En Europa hay ciento y pico, para un mercado de 500 millones. El mundo no va por donde va Europa", señala.

En este sentido, afirma que lo que está pasando con Euskaltel desde el punto de vista del cliente "es que va a tener una oferta más potente" y señala que se necesita "un músculo financiero y tecnológico y, si no lo tienes, o te alías, o terminas absorbido".

"Ya vale de que Bildu nos engañe. Soy cliente de Euskaltel. Por no hacer esto, ¿tendríamos que estar condenados a no tener 5G? Tenemos que retener los centros de decisión, pero para dar el mejor servicio. Podemos dar un servicio muy soberano, pero de txalaparta, y seremos un país atrasado", asegura.

LEY ANTIPANDEMIA

En relación a la Ley antipandemia vasca, afirma que está pensada para que arregle "las carencias o los vacíos legales" que había hasta el presente; pero también marcaría "un camino sobre cómo desde el autogobierno vasco hay una capacidad de respuesta a estas situaciones con aristas". A su juicio, es una ley útil para tomar esas decisiones, sin estar sometidos al "bochorno que supuso aquel auto del juez", en relación a la hostelería. "Va a salir adelante y ojalá vengan todos", añade sobre la ley.

Ortuzar dice que si la oposición no les diera apoyo a esta ley, que es "apartidista", sería "el síntoma" de que está llegando "a un nivel de carroñerismo grave" y evidenciaría que, en vez de ir con la mano tendida, van "con el cuchillo entre los dientes para intentar cargarse a un gobierno".

El líder jeltzale asegura que el estado de alarma es un instrumento que "se va a demostrar, como poco, adecuado a la situación actual" y cree que se han visto todas sus debilidades. En su opinión, hubiera sido más lógica una modificación de las leyes sanitarias y cree que el que "debe hacer un esfuerzo legislativo es el Estado".

En relación a la figura del delegado del Gobierno, afirma que es probablemente "la que tiene menos sentido hoy en día", lo que ha hecho que en Euskadi "la mayor parte de los delegados hayan buscado proyección para sacar la cabeza". "Ahora tenemos un delegado publicista. Pero, lo que él dice en Madrid pinta cero y, en Euskadi, menos cero. Es irrelevante su opinión en la acción del PNV y en la relación entre el PNV y el Gobierno del Estado. Los equipos de primera solo juegan con los de tercera en las primeras fases de la Copa del Rey. Nosotros hablamos con sus jefes, no con él", asegura.

Respecto a las consecuencias de que Pedro Sánchez convocara elecciones cuando se está trabajando en cumplir el Estatuto de Gernika, asegura que sería un "varapalo", porque no cree que "haya razones para acortar la legislatura". "Sánchez debería gestionar estas situaciones con la vista puesta en cumplir toda la legislatura y dar tiempo a que se cumplan los acuerdos que ha ido tejiendo", añade.

Tras indicar que "no hay una alternativa a Pedro Sánchez", afirma que "solo se entendería, entre comillas, que convocara elecciones para mejorar su posición partidista en la ecuación, pero no por la realidad". "Le pedimos a Sánchez que deje de mirar de reojo al CIS y haga una inversión en diálogo político con Cataluña y Euskadi para hablar sobre reformas", indica.

Ortuzar señala que hay un paquete de cinco o seis transferencias que tendrían que estar para verano y para verano tienen que tener también "la certeza del cronograma del Tren de Alta Velocidad, la entrada a las capitales". Junto a esto, hay otro parque importante a negociar con el Gobierno central que es concertar las tasas Google y Tobin.

Sobre la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, Ortuzar asegura que es "un vendehumos". "Ha querido traslucir que es el nexo de las izquierdas cuando no era verdad, utilizando a ERC, que no se ha dejado tanto, y a Bildu, que se ha entregado a esa estrategia porque es menos vergonzante explicar a su gente su sumisión en Madrid porque tiene un acuerdo con Iglesias, que porque se tiene que comer crudos los apoyos a Sánchez de manera acrítica para que pasen cosas en política penitenciaria", añade.