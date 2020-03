PNV votará a favor de prorrogar el Estado de Alarma, pero insiste en que no se alargue "más de lo necesario"

Elude entrar en la polémica sobre la presencia del Ejército en Euskadi y ve "intencionalidad" por parte de algunos en generarla

BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha confirmado este lunes que los diputados jeltzales votarán a favor de la prórroga del Estado de Alarma, anunciado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y que debatirá el pleno este próximo miércoles. No obstante, ha insistido en que no se prolongue "más de lo necesario".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Esteban ha señalado que el Grupo Vasco estudiará el texto que apruebe mañana el Consejo de Ministros, en el que se especificarán las "condiciones" con las que se plantea esta prórroga, pero ha asegurado que "parece que tiene lógica mantener las medidas" en vigor.

Tras destacar que "lo primero es la seguridad de las personas", el portavoz del PNV en la Cámara baja ha insistido, no obstante, en que "si, afortunadamente, no fueran necesarios los 15 días de prórroga, el Gobierno español podría acortar ese plazo", y ha insistido en que "no debe alargarse más allá de lo necesario".

EL EJÉRCITO

Preguntado por la presencia del Ejército en las calles de Euskadi, Esteban ha querido dejar claro que "desde las instituciones vascas nada se ha dicho" sobre este asunto. "Lo que sí observo es cierta intencionalidad por parte de algunos de generar polémica con esta cuestión", ha dicho.

A su juicio, "parece que algunos tienen un mayor interés en ver al Ejército en Euskadi que en el hecho de que las medidas sean eficientes". "No entraremos en esta polémica porque no la hemos creado nosotros", ha zanjado.

CASA REAL

Por otra parte, Aitor Esteban ha pedido "transparencia" en las actividades de la Casa Real y, en este sentido, ha afirmado que el PNV seguirá reclamando una comisión de investigación para aclarar las dudas que la propia Casa Real ha confirmado a través del comunicado oficial por el que Felipe VI renunció a la herencia de su padre y le retiró la asignación.

"Tengo la sensación de que esto no ha hecho más que empezar y que sabremos más cosas gracias a Suiza y al Reino Unido, no gracias al Estado español. Sería vergonzoso que se quisiera seguir tapando", ha apuntado.