Podemos se abre a una candidatura amplia de izquierdas en Aragón pero exige "discreción" en las negociaciones

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado partidaria de construir una candidatura amplia en Aragón, siguiendo la fórmula de la coalición con IU y otras fuerzas en Extremadura, pero ha recetado "discreción" de cara a las negociaciones para que puedan prosperar.

"Para que cualquier tipo de acuerdo fructifique, ya sea con el Gobierno o ya sea entre los partidos políticos, lo mejor es ser discretas", ha apostillado en rueda de prensa en el Congreso cuestionada por las informaciones de conversaciones entre su formación, Chunta Aragonesista e IU.

Es más, Belarra ha advertido que cuando alguien habla en público su objetivo no es acercar acuerdos, sino fijar posición pública, mientras que en Podemos saben "muy bien" que la manera para que los acuerdos salgan adelante es ser prudente e informar de novedades cuando se produzcan.

De esta forma, hacía alusión implícita a las palabras de otros dirigentes como el caso del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que aludió a que había contactos entre diversas fuerzas, citando también Sumar, para lograr un frente amplio electoral ante el adelanto electoral en Aragón, fijado el 8 de febrero. El límite para registrar coaliciones a estos comicios se cumple el próximo 26 de diciembre.

Por otro lado, Belarra ha defendido que su formación mantiene la misma posición en Aragón que en el resto del país, que consiste en poner a la izquierda alternativa y transformadora "en pie", para así poder crecer como se prevé en Extremadura, bajo la candidatura Unidas por Extremadura que conforman Podemos, IU y Alianza Verde.

Precisamente en esta confluencia no figura Sumar, que sin embargo ha reivindicado que forma parte de las listas extremeñas mediante una independiente en el puesto número 22 de la circunscripción por Cáceres.

PODEMOS YA FIJÓ POSICIÓN: SUMAR NO DEBE ENTRAR EN LA ECUACIÓN

El pasado lunes el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ofreció a IU concurrir de forma conjunta en Aragón y Castilla y León, siempre que quedara excluida Sumar de la ecuación, formación a la que tachan de ser un "fracaso" y un proyecto subordinado al PSOE.

"Si la izquierda es fuerte es cuando puede haber cambios de gobierno y cuando pueden ponerse en marcha las políticas que necesita este país. En Aragón espero que, como en todos otros sitios, podamos construir las candidaturas más amplias y más transformadoras posible, como hemos dicho siempre y como hemos hecho en Extremadura", ha zanjado Belarra.