Podemos acusa a la AN de no asumir el supuesto intento de atentado contra Sánchez, del que culpa a la ultraderecha

Podemos cree que el plan para atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como venganza por la exhumación de Franco, que supuestamente tenía el tirador experto detenido hace tres semanas "es el resultado del fomento del odio por parte de la ultraderecha". Además, el partido morado ha criticado que no esté siendo investigado por terrorismo en la Audiencia Nacional.

"Parece que la AN se desentiende del francotirador que quería matar al presidente porque no es terrorismo. Por contra, los titiriteros de Alkaeta, tuiteros y raperos sí fueron juzgados y algunos condenados y encarcelados por la AN. Están que lo parten últimamente algunos jueces", ha señalado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

A su vez, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha lamentado que a pesar de que el francotirador "pretendía matar a Sánchez", tenía "ideología franquista" y "16 armas de fuego en su casa", la Audiencia Nacional, "que ha condenado a raperos por sus letras, considera que este caso no es terrorismo". "La "justicia" española", ironiza.

No obstante, la Audiencia Nacional no tiene constancia de que se le diera traslado alguno sobre la investigación de los Mossos d'Esquadra por la que se detuvo hace tres semanas en Terrasa al vigilante de seguridad de 63 años que había alardeado en chat de que tenía intención de matar al presidente del Gobierno, como venganza por la exhumación de Franco, según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

Desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha asegurado a Europa Press que en ningún momento se les ha dado traslado sobre este caso. El Ministerio Público tampoco se ha planteado reclamar la investigación sobre Manuel Murillo Sánchez, el vigilante de seguridad de 63 años detenido hace tres semanas por los Mossos d'Esquadra.

Actualmente, el Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa (Barcelona) tiene abierta una causa contra este hombre por los delitos de conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma, delito de amenazas graves, delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos y un delito de odio. Fuentes jurídicas explican a Europa Press que estos delitos no son competencia de la Audiencia Nacional.

"ALIMENTAR EL ODIO ES IRRESPONSABLE"

Por otra parte, Podemos ha lanzado un mensaje en Twitter en el que asegura que este caso "es el resultado del fomento del odio por parte de la ultraderecha". "Toda la sociedad, la ciudadanía, los partidos políticos y los medios de comunicación deben hacer frente común contra la violencia y el fascismo", afirma Podemos.

Esta misma línea, el candidato 'morado' a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha avisado de que "alimentar el odio es irresponsable y puede tener consecuencias terribles". "En democracia el otro es adversario, no enemigo", defiende, al tiempo que muestra toda su "solidaridad" con el presidente del Gobierno.

Por su parte, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha criticado que "es una irresponsabilidad" que "muchos políticos y figuras públicas" estén fomentando el odio "hacia medidas que no son otra cosa que normalización democrática", como sacar a Franco del Valle de los Caídos.

"Por eso, llamaría a la responsabilidad de unos partidos que están intentando competir, no por la derecha sino por la extrema derecha, y unos tertulianos y sobre todos opinadores que exaltan, que van en contra de las medidas de normalización democrática que todo el mundo deberíamos apoyar", ha defendido en declaraciones a los medios, precisamente tras reunirse con el director de Memoria Histórica del Gobierno, Francisco Martínez López.

Según Urbán, "es verdaderamente alarmante la cantidad de amenazas que sufren todas la personas que están levantando la voz sobre la impunidad que vive el franquismo en nuestro país".