Podemos acusa al Gobierno de usar los PGE como "campaña electoral" y de plantear una negociación "fake" con los grupos

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de pretender una negociación "fake" sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dar la impresión de utilizar las futuras cuentas públicas para su "campaña electoral". Además, ha advertido a los socialistas que la senda de déficit, que tendrá que votarse en el Congreso, es imposible de separar del debate presupuestario.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha cuestionado que el Gobierno tenga voluntad de sacar adelante los PGE para 2026, dado que debería estar ya negociando con todos los grupos, algo que no ocurre en su caso, cuando el Ejecutivo ya está hablando de traer la senda de déficit, paso previo para abordar las futuras cuentas públicas.

"Alguien podría tener la sensación, y desde luego yo la tengo, que estos no son unos Presupuestos de verdad, son unos presupuestos de campaña electoral. Yo creo que es una mala noticia para el país", ha exclamado la dirigente 'morada'.

Belarra ha insistido en que si el Gobiero se tomara en serio los Presupuestos atendería su oferta de salir a "reventar a la derecha para quitarle todos sus privilegios" y desistir de meter al país en un "régimen de guerra".

EL PSOE ESTÁ DESPERDICIANDO LA LEGISLATURA

Es más, ha criticado que el PSOE está perdiendo un "tiempo valiosísimo" y que si quiere el apoyo de Podemos para los PGE ya conoce sus condiciones, que pasan por intervenir el mercado de la vivienda, "atajar de verdad" la corrupción y romper relaciones con Israel.

No obstante, ha insistido en que su percepción es que se trata de unos Presupuestos "para perder en campaña electoral", dado que es "nítido" que la negociación debe ser muy seria porque afecta a la ley más importante para el Ejecutivo incluso ante una legislatura tan extraña como la actual.

"Esto no ha ocurrido, lo cual me lleva a pensar que estamos ante una negociación fake, ante un intento de aparentar que el Gobierno quiere sacar los Presupuestos pero que, en realidad, no tiene otra voluntad más allá que venir a esta Cámara, perderlos y con eso tener un argumento para convocar elecciones generales, que es por cierto algo que ya hizo Pedro Sánchez en el año 2018", ha alertado Belarra para afear que el PSOE está desperdiciando completamente la legislatura.