Podemos acusa a Sánchez de "servilismo monárquico" y le pide rectificar para que el Gobierno envíe delegación a México

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un "ejercicio de servilismo monárquico insoportable" y reclama que rectifique su posición y envíe a algún miembro del Ejecutivo a la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Así lo ha desgranado en declaraciones a los medios de comunicación en relación a las declaraciones de ayer del presidente, que calificó de "inexplicable" la exclusión del Rey Felipe VI de la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ha lamentado que la decisión venga de un Ejecutivo progresista y que por "interés político" no pueda haber la mejor de las relaciones entre los dos países.

En los pasillos del Congreso la diputada morada en el Grupo Mixto ha reclamado a Sánchez que debería "rectificar su posición", dado que las relaciones exteriores con México son "absolutamente estratégicas".

"Creo que cuidarlas (las relaciones), basarlas en el respeto mutuo y en el reconocimiento de la historia. Creo que es absolutamente imprescindible y que se está equivocando absolutamente el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores, no enviando a nadie a esa investidura", ha lanzado Belarra.

Ayer indicó que Felipe VI "avergonzó a España" en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que es "un problema" para las relaciones internacionales basadas "en el respeto" y "los Derechos Humanos".

"El Rey avergonzó a España en la toma de posesión de Gustavo Petro y ahora no le invitan a México. Aunque el facherío patrio se enfade, el Rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto y los Derechos Humanos y no en la corrupción", ha sentenciado la dirigente de la formación morada en un mensaje en la red social X, haciendo referencia a cuando Petro exhibió en su investidura la espada de Simón Bolívar y don Felipe no se levantó.

Belarra también ha subrayado que su formación va a estar presente en la toma de posesión de la nueva mandataria mexicana con una delegación de la que, por ahora, solo ha conformado la asistencia del coportavoz Javier Sánchez Serna.

Fuentes de la formación han señalado que están perfilando todos los detalles de su comitiva y que habrá dirigentes importantes de la formación. También consideran que la no asistencia de ningún ministro de Sumar revela que se pliegan a las posiciones que marca el PSOE.