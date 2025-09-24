Podemos advierte a Junts que hay que regularizar migrantes irregulares si quiere hablar de competencias de migración

Archivo - La secretaria de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, participa en una mesa redonda bajo el título, 'Protocolo de acompañamiento a las personas trans', en la sede de UGT, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). La Unión General de Trabajado - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha advertido a Junts de que primero debe acometerse la regularización extraordinaria de migrantes irregulares en España antes de abordar una posible delegación de competencias a Cataluña, y ha justiticado que la ley que presentó junto al PSOE tiene un discurso "racista" tanto en el preámbulo del texto como en el articulado.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha proclamado que el "racismo" es una "línea roja" que Podemos jamás va a tolerar, aunque se trate de "disfrazas de autogobierno" como, a su juicio, hacía la iniciativa que este martes tumbaron en el Congreso.

Montero ha criticado que tanto en la exposición de motivos como en el articulado de dicha propuesta se entiende la inmigración "como un problema". Además, ha criticado que Junts y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha comprado "todo el relato" de la extrema derecha aludiendo a que los migrantes saturan los servicios públicos o a la "teoría del gran reemplazo", que es también propia de PP y Vox Montero.

La exministra de Igualdad ha alertado que la ley de Junts y PSOE pedía más Mossos d'Esquadra para "reprimir a migrantes" y que ya han dejado claro a los postconvergentes que "primero" tiene que ir la regularización de medio millón de migrantes, que sigue en tramitación en el Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular, o el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros para que se transfieran competencias de migración a Cataluña.