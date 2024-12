Podemos amenaza una ley de Justicia por haber metido una enmienda del PNV que favorece desahucios

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha advertido de que no se opondrá el jueves al veto impuesto por el Senado a la ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia si el Gobierno no se compromete a rectificar un cambio legal que se introdujo a instancias del PNV para agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada.

De esta forma, la aprobación de la ley del Ministerio de Justicia queda amenazada, ya que para levantar un veto impuesto por el Senado se requiere reunir una mayoría absoluta en el Pleno del Congreso (176 votos) y los cuatro diputados de Podemos pueden ser determinantes.

En rueda de prensa en el Congreso, Sánchez Serna ha recordado que esta "legalización de los desahucios exprés' se aprobó en el Congreso por un error de ERC y Bildu, así lo reconocieron los abertzales, y se ha quejado de que aún no se haya revertido esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por lo que la ejecutiva del partido morado decidió no permitir que salga adelante al considerar que es una medida propia de empresas como "Desokupa".

NO VALEN LAS BUENAS PALABRAS

De hecho, ha sentenciado de que no le valen las "buenas palabras" del Gobierno, que ya ha demostrado "trilerismo" parlamentario al llegar a compromisos que no cumplen, y que no podrá contar con los votos de Podemos si antes no anula la agilización de desahucios, ya sea por decreto o por una disposición en otra ley.

Fuentes del partido han señalado que se decantan por la abstención de cara a esa votación, suficiente para que no se alcance la mayoría absoluta necesaria para superar el veto del Senado. Así, su criterio es exigir al Gobierno que aproveche por ejemplo los decretos que prepara a final de año para dejar sin efecto esta enmienda, aunque no le guste al PNV.

Sánchez Serna ha insistido en que Podemos no va a dar "cheques en blanco" al Gobierno, máxime con la falta de voluntad que aprecia a la hora de mantener el impuesto a las eléctricas, y reclama acordar una "hoja legislativa" clara. "El Gobierno se tiene que acostumbrar a cumplir lo que pacta con Podemos", ha ahondado.

EXIGE MANTENER LA PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS A FAMILIAS VULNERABLES

En paralelo, el dirigente de Podemos ha urgido al Gobierno a mantener la prohibición de desahucios a familias vulnerables, en el marco del decreto para extender varias de las medidas del denominado 'escudo social' por los efectos socioeconómicos de la guerra de Ucrania.

Al respecto, ha desgranado que suprimir esta medida sería "muy grave" y que el criterio de su formación es hacerla "estructural" y no esperar una nueva prórroga de los decretos.