Podemos avisa que la derecha tratará de "torpedear" la amnistía y pide al PSOE reformas para poner límites al 'lawfare'

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha advertido de que la derecha tratará de "torpedear" la aplicación de la Ley de Amnistía y ha reclamado al PSOE que sea valiente para lanzar las reformas que permitan renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y poner límites al "lawfare".

Así lo ha trasladado la diputada morada en el Grupo Mixto, Martina Velarde, durante el Pleno del Congreso dedicado a abordar la amnistía, que supone el "punto de partida" para solucionar el conflicto político en Cataluña derivado del 'procés', que ha marcado la vida del país durante casi una década.

En este sentido, ha defendido que su formación apoya esta medida por convicción, no por necesidad de votos en el Congreso como detecta ahora, y ha alertado que el desarrollo de la amnistía no será fácil, dado que habrá fuerza políticas que "no reconocerán el resultado de la votación" y utilizarán "todo su poder en el aparado del estado" paa "torpedear el camino hacia la reconciliación."

Velarde ha acusado al PP de ser "una parte significativa del problema" derivado con el conflicto catalán, con su "fiel aliado en de ultraderecha", en alusión a Vox, que le marca cada vez más la línea política.

Finalmente, ha advertido al PSOE de que también tienen "responsabilidad" por permitir a los populares su control "asfixiante" de instituciones, sobre todo en el ámbito judicial. Por ello, ha instado a los socialistas a reformar el sistema de elección del CGPJ y "poner límites al lawfare de la derecha". Y es que en caso contrario augura que la aprobación de la amnistía será "en vano".