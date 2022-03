Podemos baraja presentar una proposición de ley en el Congreso para revertir el giro del PSOE sobre el Sáhara

Echenique ve "imprudente" pronunciarse sobre los planes de ERC de reprobar a Álbares, que comparece esta tarde en el Congreso

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos baraja la posibilidad de presentar en el Congreso una proposición de ley durante esta semana para que España regrese a la postura inicial sobre el Sáhara Occidental, basada en el reconocimiento del referéndum de autodeterminación.

Además, ha considerado "imprudente" reaccionar sobre los planes de ERC de pedir la reprobación del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cuando no conocen ningún texto al respeto y sin que el ministro ni el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hayan comparecido aún en el Congreso.

El portavoz del grupo confederal en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha desvelado a los medios de comunicación que están valorando registrar una "iniciativa" parlamentaria, como reacción al giro del Jefe del Ejecutivo, que avaló el plan de autonomía propuesto por Marruecos para la zona.

No obstante, Echenique no ha querido desvelar el contenido de la propuesta que estudia Unidas Podemos, al entender que sería "precipitado" dar detalles dado que "podría no mateliarizarse"

Al respecto, fuentes de la formación han precisado posteriormente que, su idea, pivota sobre una proposición de ley con el objetivo de fijar una legislación en favor de las reivindicaciones del pueblo sahararui.

EL SÁHARA NO SE PUEDE SER UNA PROVINCIA "DE LA DICTADURA MARROQUÍ"

Por otro lado, el portavoz de Unidas Podemos ha detallado que la postura de su grupo es sobradamente conocida, que es defender la libre autodeterminación del pueblo sahararui y no se conviertan en "una provincia más" de la "dictadura marroquí.

Todo ello en línea con las propias resoluciones de la ONU e incluso del propio programa electoral del PSOE. De esta forma, Echenique se ha emplazado a las explicaciones que pueda dar esta tarde Albares en el Congreso, así como a las del presidente del Gobierno la semana que viene.

Esta mañana, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reprochado al PSOE la falta de explicaciones por el "giro injustificable" sobre el Sáhara Occidental, que no responde "de ninguna manera" al espíritu de la coalición progresista.

También ha descartado que Unidas Podemos se plantee salir del Ejecutivo, dado que ahora su presencia es la "única garantía" de que el Gobierno siga haciendo "políticas valientes y progresistas".

"El foco tiene que estar en quien ha producido ese giro inexplicable y que nadie entiende", ha aseverado Belarra a los medios también en los pasillos del Congreso.

Ayer un grupo de diputados de Unidas Podemos mostraron en el Congreso banderas del Sáhara Occidental, en protesta con el cambio de posición de Sánchez, que motivó la llamada de atención de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

La formación morada llegó a barajar también, en forma de enmienda dentro de la ley de Memoria Democrática, abrir la puerta a la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, momento en el que el Sáhara Occidental dejó de estar bajo soberanía de España.

Además, estudiaba que los descendientes en primer grado de consanguinidad pudieran ser reconocidos como españoles si lo solicitan en un plazo de cinco años y que los saharauis con situación regularizada en el país pudieran acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia, como sucede con los ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

No obstante, este punto no fue incluido en el paquete de enmiendas conjuntas que se registró junto al PSOE en el marco de este proyecto de ley.