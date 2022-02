Podemos constata la "guerra" a "machetazos" entre las distintas "bandas" del PP en el presunto espionaje a Ayuso

Subraya que esto es la "punta del iceberg" y que algo "huele muy mal" en el PP

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La coportavoz estatal de Podemos, Alejandra Jacinto, ha señalado que el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su hermano demuestra la "guerra" a "machetazos" entre las "diferentes bandas" del PP, a cuenta del liderazgo del partido.

En declaraciones a los medios tras presentar una iniciativa en el Congreso sobre la Sareb, Jacinto ha destacado que "algo huele muy mal" en el PP, como viene siendo "habitual" acorde con su "historial", y que estas sospechas son la "punta del iceberg".

La también portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha recalcado que la sociedad revive de nuevo un "episodio de las cremas 2.0", en referencia al vídeo difundido de la expresidenta Cristina Cifuentes que precipitó su dimisión en plena polémica por el caso 'máster'.

ESPECIE DE "MAFIA SICILIANA"

Y en este caso evidencia, por un lado, una presunta "trama" de espionaje a Ayuso "pagada presuntamente" con "dinero" del Ayuntamiento de Madrid y, por otro, sospechas de un contrato con sombras de "irregularidad" adjudicado "a dedo" al entorno de la dirigente regional.

Lo más triste de todo este asunto, a su juicio, es que "en medio" están los madrileños, que no se merecen un gobierno protagonizado por una especie de "mafia siciliana" ni que tampoco "riegue" con contratos a familiares.

Jacinto ha recalcado que "esperan cualquier cosa" por parte del PP, que ya ha estado salpicado por polémicas de espionaje, y aparte de una investigación en la Asamblea, van a plantear que en la comisión de vigilancia de la contratación comparezca el entorno de Ayuso sobre este contrato.

"Los madrileños nos merecemos un gobierno decente que no sea corrupto, que no trapichee y no se convierta en lo que es ahora mismo, a una mafia siciliana", ha remachado la dirigente de la formación morada.

UP HABLA DE NUEVA "CORRUPCIÓN" QUE "NO PUEDE QUEDAR IMPUNE"

Por su parte, fuentes de Unidas Podemos han señalado que las informaciones que están trascendiendo sobre este asunto son "muy graves" y apuntan a un "nuevo caso de corrupción del PP que no puede quedar impune".

"Es escandaloso que Ayuso, presuntamente, aprovechara lo peor de la pandemia para regalar contratos a dedo y comisiones millonarias a amigos y familiares", ha lanzado para exigir que se investigue "hasta el final" para "depurar responsabilidades políticas".

Y es que en el espacio confederal recalcan que "por encima de sus peleas internas" en el seno de esta formación, hay "algo que define a todo el PP: su corrupción".